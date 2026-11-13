Віткофф заявив про бажання Трампа очолити зусилля для завершення війни

Віткофф заявив про намір Трампа завершити війну
Ua
13 листопада 2026 03:15
Термінова новина
Президент США Дональд Трамп хоче очолити зусилля, щоб завершити війну між Україною та Росією. Зокрема, для цього він відправив до Дубліна своїх спецпредставників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.
Про це з посиланням на заяву спеціального посланника президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа під час спілкування із журналістами передає Новини.LIVE.
Реклама
Новина доповнюється
Читайте також: