Віткофф заявив про бажання Трампа очолити зусилля для завершення війни

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Президент США Дональд Трамп хоче очолити зусилля, щоб завершити війну між Україною та Росією. Зокрема, для цього він відправив до Дубліна своїх спецпредставників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Про це з посиланням на заяву спеціального посланника президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа під час спілкування із журналістами передає Новини.LIVE.

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