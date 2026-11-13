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Головна Новини дня Віткофф заявив про намір Трампа завершити війну

Віткофф заявив про намір Трампа завершити війну

Ua
13 листопада 2026 03:15
Віткофф заявив про бажання Трампа очолити зусилля для завершення війни
Термінова новина

Президент США Дональд Трамп хоче очолити зусилля, щоб завершити війну між Україною та Росією. Зокрема, для цього він відправив до Дубліна своїх спецпредставників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Про це з посиланням на заяву спеціального посланника президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа під час спілкування із журналістами передає Новини.LIVE.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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