Российский диктатор Путин и президент Китая Си Цзиньпин во время встречи 18 ноября 2026 года. Фото: Reuters

В среду, 18 ноября, глава Кремля Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних отношений, торговлю и международную обстановку. Также запланированы переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Что заявил Путин о сотрудничестве России и Китая

В ходе встречи Путин положительно оценил развитие внешнеполитических отношений между Россией и Китаем. По его словам, взаимодействие Москвы и Пекина на международной арене остается стабильным, а обе страны придерживаются конструктивного подхода к формированию многополярного мира.

Свою позицию относительно международного сотрудничества глава Кремля озвучил во время обращения к китайскому лидеру:

"Российско-китайская внешнеполитическая связь работает стабильно и в позитивном ключе. В непростой геополитической ситуации мы придерживаемся конструктивных подходов к формированию более справедливого многополярного мироустройства. Мы очень рады быть здесь, среди друзей".

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Особое внимание Путин уделил экономическим отношениям между двумя государствами. Он заявил, что товарооборот России и Китая в 2026 году продемонстрирует дальнейший рост. По словам главы Кремля, на протяжении нескольких лет подряд этот показатель существенно превышает 200 млрд долларов.

Путин отметил, что ранее поставленную цель по объемам двусторонней торговли удастся не только повторить, но и превысить:

"Это цель, которую мы не так давно поставили перед собой. И, судя по всему, в этом году её не только подтвердят ещё раз, но, напротив, даже больше — она продемонстрирует хорошую динамику роста нашего товарооборота".

Также российский лидер упомянул о развитии туристического и транспортного сотрудничества между странами. Он связал увеличение туристического потока с безвизовым режимом, введенным по инициативе Пекина. По его словам, количество туристов выросло сразу на 43%.

Комментируя эту сферу взаимодействия, Путин также отметил активизацию гуманитарных контактов между Россией и Китаем:

"Развивается и транспортная связь. Активизировалось сотрудничество в гуманитарных сферах, и этому, безусловно, способствует практика безвизового режима, введенного по вашей инициативе. Туристический поток увеличился сразу на 43%".

Помимо экономического и туристического взаимодействия, Путин подчеркнул интенсивность контактов между Москвой и Пекином. Он напомнил, что в течение 2026 года стороны провели ряд встреч в Пекине, Бишкеке и Нью-Дели.

Также глава Кремля упомянул о договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который Россия и Китай подписали четверть века назад. По его словам, двусторонние отношения продолжают развиваться в позитивном направлении:

"Будем работать, как вы сами любите говорить, спина к спине, на благо народов России и КНР. В этом году мы действительно провели ряд продуктивных встреч в Пекине, в Бишкеке, а затем пообщались в Нью-Дели. У нас хороший график, действительно, работа идет в гору на основе подписанного четверть века назад договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ситуация развивается в позитивном направлении".

Что заявил Си Цзиньпин об отношениях с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал продолжать укреплять отношения между Пекином и Москвой. Он подчеркнул важность сохранения последовательности в двустороннем сотрудничестве, раскрытия его потенциала и расширения содержания партнерства.

Китайский лидер также высказался за совместные усилия двух государств в формировании многополярного мира и демократизации международных отношений. Своё видение дальнейшего взаимодействия он изложил во время встречи:

"В будущем мы должны неуклонно сохранять преемственность, смело идти вперед, постоянно раскрывать огромный потенциал двусторонних отношений и обогащать их содержание".

Отдельно Си Цзиньпин подчеркнул устойчивость партнерства между Китаем и Россией. По его мнению, сотрудничество двух государств не зависит от изменчивой геополитической ситуации и служит образцом отношений нового типа между великими державами.

В то же время глава КНР призвал Пекин и Москву сосредоточиться на практических шагах по углублению многопланового сотрудничества. Он также подчеркнул ответственность великих держав за формирование многополярного мира и демократизацию международных отношений:

"Важно сохранять нацеленность на практическую работу, продолжать упорно трудиться, эффективными шагами углублять многоплановое сотрудничество и твердо нести возложенную на себя ответственность великих держав, способствовать формированию многополярного мира и демократизации международных отношений ".

Новини.LIVE сообщали, что Министерство иностранных дел Китая официально подтвердило трехстороннюю встречу Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры состоятся 19 ноября в китайском Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. При этом в китайском МИД не уточнили, какие вопросы будут обсуждать лидеры и в каком формате пройдет встреча.

Новини.LIVE писали, что 19 ноября Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в рамках конференции АТЭС в китайском Шэньчжэне. Одной из главных тем переговоров станет сокращение ядерного оружия, в частности с учетом роста ядерного потенциала Китая. В Белом доме рассматривают встречу как начало диалога трех стран, не ожидая конкретных договоренностей, а вопрос войны в Украине Трамп поднимать не планирует.