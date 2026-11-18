Російський диктатор Путін та Президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі 18 листопада 2026 року. Фото: Reuters

У середу, 18 листопада, очільник Кремля Путін зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені. Під час зустрічі сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, торгівлю та міжнародну ситуацію. Також заплановані переговори за участю Президента США Дональда Трампа.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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Що заявив Путін про співпрацю Росії та Китаю

Під час зустрічі Путін позитивно оцінив розвиток зовнішньополітичних відносин між Росією та Китаєм. За його словами, взаємодія Москви й Пекіна на міжнародній арені залишається стабільною, а обидві країни дотримуються конструктивного підходу до формування багатополярного світу.

Свою позицію щодо міжнародної співпраці очільник Кремля озвучив під час звернення до китайського лідера:

"Російсько-китайська зовнішньополітична зв'язка працює стабільно і в позитивному ключі. У непростій геополітичній ситуації ми дотримуємося конструктивних підходів щодо формування більш справедливого багатополярного світоустрою. Ми дуже раді бути тут, серед друзів".

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Окрему увагу Путін приділив економічним відносинам між двома державами. Він заявив, що товарообіг Росії та Китаю у 2026 році продемонструє подальше зростання. За словами очільника Кремля, протягом кількох років поспіль цей показник суттєво перевищує 200 млрд доларів.

Путін зауважив, що раніше встановлену мету щодо обсягів двосторонньої торгівлі вдасться не лише повторити, а й перевищити:

"Це мета, яку ми не так давно поставили перед собою. І, судячи з усього, цього року її не тільки продемонструють ще раз, а, навпаки, навіть більше — вона покаже хорошу динаміку зростання нашого товарообігу".

Також російський лідер згадав про розвиток туристичної та транспортної співпраці між країнами. Він пов'язав збільшення туристичного потоку з безвізовим режимом, запровадженим за ініціативою Пекіна. За його словами, кількість туристів зросла одразу на 43%.

Коментуючи цю сферу взаємодії, Путін також відзначив активізацію гуманітарних контактів між Росією та Китаєм:

"Розвивається і транспортна зв'язність. Активізовано співпрацю в гуманітарних сферах і цьому сприяє, безумовно, практика безвізового режиму, введеного за вашою ініціативою. Туристичний потік збільшився на 43% відразу".

Крім економічної та туристичної взаємодії, Путін наголосив на інтенсивності контактів між Москвою та Пекіном. Він нагадав, що протягом 2026 року сторони провели низку зустрічей у Пекіні, Бішкеку та Нью-Делі.

Також очільник Кремля згадав про договір про добросусідство, дружбу та співпрацю, який Росія та Китай підписали чверть століття тому. За його словами, двосторонні відносини продовжують розвиватися в позитивному напрямку:

"Будемо працювати, як ви самі любите говорити, спина до спини, на благо народів Росії та КНР. Цього року ми справді провели низку продуктивних зустрічей у Пекіні, у Бішкеку, а потім поспілкувалися в Нью-Делі. У нас хороший графік, справді, робота йде вгору на основі підписаного чверть століття тому договору про добросусідство, дружбу та співпрацю. Ситуація розвивається в позитивному напрямку".

Що заявив Сі Цзіньпін про відносини з Росією

Голова КНР Сі Цзіньпін, своєю чергою, закликав продовжувати зміцнювати відносини між Пекіном і Москвою. Він наголосив на важливості збереження послідовності у двосторонній співпраці, розкриття її потенціалу та розширення змісту партнерства.

Китайський лідер також висловився за спільні зусилля двох держав у формуванні багатополярного світу та демократизації міжнародних відносин. Своє бачення подальшої взаємодії він виклав під час зустрічі:

"У майбутньому ми повинні неухильно зберігати спадкоємність, сміливо йти вперед, постійно розкривати величезний потенціал двосторонніх відносин і збагачувати їхній зміст".

Окремо Сі Цзіньпін наголосив на стійкості партнерства між Китаєм і Росією. На його думку, співпраця двох держав не залежить від мінливої геополітичної ситуації та слугує зразком відносин нового типу між великими державами.

Водночас голова КНР закликав Пекін і Москву зосередитися на практичних кроках для поглиблення багатопланової співпраці. Він також наголосив на відповідальності великих держав за формування багатополярного світу та демократизацію міжнародних відносин:

"Важливо зберігати налаштованість на практичну роботу, продовжувати наполегливо працювати, дієвими кроками поглиблювати багатопланове співробітництво та твердо нести покладену на себе відповідальність великих держав, сприяти формуванню багатополярного світу та демократизації міжнародних відносин".

Новини.LIVE інформували, що Міністерство закордонних справ Китаю офіційно підтвердило тристоронню зустріч Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна. Переговори відбудуться 19 листопада у китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Водночас у китайському МЗС не уточнили, які питання обговорюватимуть лідери та в якому форматі пройде зустріч.

Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп 19 листопада зустрінеться з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном на полях конференції АТЕС у китайському Шеньчжені. Однією з головних тем переговорів стане скорочення ядерної зброї, зокрема з огляду на зростання ядерного потенціалу Китаю. У Білому домі розглядають зустріч як початок діалогу трьох країн, не очікуючи конкретних домовленостей, а питання війни в Україні Трамп порушувати не планує.