Путін, Сі Цзіньпін та Дональд Трамп у Китаї 19 листопада 2026 року. Фото: Reuters

Лідери Китаю, США та Росії ухвалили спільну декларацію за підсумками тристоронньої зустрічі. У документі йдеться про реформування ООН, енергетичну співпрацю та ядерну безпеку. Також глави держав висловилися щодо імунітету посадовців і діяльності Міжнародного кримінального суду. Водночас у декларації не згадуються ні Україна, ні Європа.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на CCTV у четвер, 19 листопада.

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Про що йдеться у спільній декларації Сі, Трампа і Путіна

У документі зазначено, що Китай, США та Росія як постійні члени Ради Безпеки ООН прагнуть сприяти реформуванню організації. Мета — зробити її ефективнішою у реагуванні на глобальні виклики та виконанні основної місії з підтримання міжнародного миру і безпеки.

Ще одним пунктом декларації стала енергетична співпраця. Три країни планують збільшити виробництво та постачання очищених нафтопродуктів на благо всіх країн. Також вони підтвердили важливість стабільних енергетичних потоків. Цей пункт у повідомленні про документ також пов'язують із міжнародними санкціями проти продажу російської нафти.

Окремо лідери наголосили на важливості принципу національної згоди та поваги до імунітету державних посадовців. Вони також погодилися, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні органи не повинні зловживати своєю юрисдикцією.

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Ще одна частина декларації стосується ядерної безпеки. Троє глав держав підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти та її не можна вести. Крім того, Китай, США та Росія ведуть діалог щодо зменшення ядерних ризиків і запобігання розповсюдженню ядерної зброї.

Що Трамп, Сі та Путін заявили під час саміту АТЕС

Відкрита частина тристоронньої зустрічі тривала трохи більше ніж 10 хвилин. Найдовше виступав президент США Дональд Трамп — близько чотирьох з половиною хвилин. Лідер Китаю Сі Цзіньпін говорив приблизно три хвилини, а російський диктатор Володимир Путін — близько двох з половиною хвилин.

Загалом переговори тривали близько півтори години та завершилися трохи пізніше запланованого часу. Кореспондентка в Азії Гелен-Енн Сміт зазначила, що через це малоймовірно, що лідери вийшли за межі заздалегідь підготовлених тез або досягли значного прориву.

За її оцінкою, саміт був значною мірою зосереджений на формуванні іміджу, і саме цим він може запам'ятатися.

Що заявив Дональд Трамп

Президент США назвав зустріч історичною та подякував Сі Цзіньпіну за її організацію. Окремо він зупинився на питаннях ядерної безпеки, війни в Україні та діяльності Міжнародного кримінального суду.

Основні заяви Дональда Трампа:

США, Росія та Китай як три найбільші ядерні держави мають унікальну можливість скоротити кількість ядерних озброєнь і зменшити ризик їх застосування;

Іран не повинен отримати ядерну зброю;

Війна Росії проти України була головною темою його тривалої розмови з Путіним. Трамп також висловив сподівання, що обидві сторони хочуть завершення війни;

Міжнародний кримінальний суд вийшов з-під контролю.

Під час критики МКС Путін усміхнувся та схвально кивнув.

Про що говорив Сі Цзіньпін

Лідер Китаю назвав перший тристоронній саміт у такому форматі історично значущим. За його словами, головною темою зустрічі стало підтримання глобального миру та стратегічної стабільності у відносинах між великими державами.

Серед основних тез Сі Цзіньпіна:

Китай, США та Росія мають подавати приклад відповідальної взаємодії на тлі глобальних змін;

Співпраця між великими державами є безальтернативним шляхом;

Міжнародна спільнота очікує, що великі держави докладатимуть більше зусиль для сприяння примиренню;

Необхідно врегулювати війни в Україні та Ірані.

Яку позицію озвучив Путін

Російський диктатор заявив, що Китай, США та Росію об'єднує не лише перемога у Другій світовій війні, а й спільна відповідальність за міжнародний мир і безпеку. За його словами, на цих трьох державах лежить відповідальність за збереження та зміцнення системи міжнародного права.

Також Путін окреслив основні питання, які, на його думку, мають спільне значення для трьох країн:

Глобальні та регіональні економічні зв'язки;

Продовольча та енергетична безпека;

Врегулювання регіональних конфліктів, зокрема війни в Україні.

Він повідомив, що США, Китай і Росія мають спільні інтереси в урегулюванні таких конфліктів. За словами Путіна, питання війни в Україні також обговорювали під час його окремої зустрічі з Трампом.

Зустріч Трампа і Путіна перед тристороннім самітом

Перед тристоронніми переговорами президент США Дональд Трамп провів окрему зустріч із Володимиром Путіним. Вона тривала 35 хвилин.

Після цього відбувся саміт за участю Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна, за підсумками якого лідери ухвалили спільну декларацію.

Новини.LIVE інформували, що Сі Цзіньпін закликав повністю заборонити та ліквідувати ядерну зброю, назвавши її загрозою для людства. Він наголосив, що ядерну війну неможливо виграти, і закликав не допустити її початку. Також китайський лідер закликав великі держави дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підтримувати глобальну стратегічну стабільність.

Новини.LIVE писали, що 19 листопада 2026 року у Шеньчжені відбулися переговори Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, які тривали близько 1 години 20 хвилин. Під час зустрічі лідери говорили про міжнародну безпеку, діалог між державами та спільну відповідальність за мир. Після завершення переговорів вони не виступили перед пресою.