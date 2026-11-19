Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп в Китае 19 ноября 2026 года. Фото: Reuters

Лидеры Китая, США и России приняли совместную декларацию по итогам трехсторонней встречи. В документе речь идет о реформировании ООН, сотрудничестве в области энергетики и ядерной безопасности. Также главы государств высказались по поводу иммунитета должностных лиц и деятельности Международного уголовного суда. При этом в декларации не упоминаются ни Украина, ни Европа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CCTV в четверг, 19 ноября.

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О чем говорится в совместной декларации Си, Трампа и Путина

В документе отмечается, что Китай, США и Россия как постоянные члены Совета Безопасности ООН стремятся содействовать реформированию организации. Цель — сделать её более эффективной в реагировании на глобальные вызовы и выполнении основной миссии по поддержанию международного мира и безопасности.

Еще одним пунктом декларации стало сотрудничество в энергетической сфере. Три страны планируют увеличить производство и поставки очищенных нефтепродуктов на благо всех стран. Также они подтвердили важность стабильных энергетических потоков. Этот пункт в сообщении о документе также связывают с международными санкциями против продажи российской нефти.

Отдельно лидеры подчеркнули важность принципа национального согласия и уважения к иммунитету государственных должностных лиц. Они также согласились, что Международный уголовный суд и другие подобные органы не должны злоупотреблять своей юрисдикцией.

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Еще одна часть декларации касается ядерной безопасности. Трое глав государств подтвердили, что ядерную войну невозможно выиграть и её нельзя вести. Кроме того, Китай, США и Россия ведут диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Что Трамп, Си и Путин заявили во время саммита АТЭС

Открытая часть трехсторонней встречи длилась чуть более 10 минут. Дольше всех выступал президент США Дональд Трамп — около четырёх с половиной минут. Лидер Китая Си Цзиньпин говорил примерно три минуты, а российский диктатор Владимир Путин — около двух с половиной минут.

В целом переговоры длились около полутора часов и завершились чуть позже запланированного времени. Корреспондент в Азии Хелен-Энн Смит отметила, что из-за этого маловероятно, что лидеры вышли за рамки заранее подготовленных тезисов или достигли значительного прорыва.

По её оценке, саммит был в значительной степени сосредоточен на формировании имиджа, и именно этим он может запомниться.

Что заявил Дональд Трамп

Президент США назвал встречу исторической и поблагодарил Си Цзиньпина за её организацию. Отдельно он остановился на вопросах ядерной безопасности, войны в Украине и деятельности Международного уголовного суда.

Основные заявления Дональда Трампа:

США, Россия и Китай как три крупнейшие ядерные державы имеют уникальную возможность сократить количество ядерного оружия и снизить риск его применения;

Иран не должен получить ядерное оружие;

Война России против Украины была главной темой его длительной беседы с Путиным. Трамп также выразил надежду, что обе стороны заинтересованы в прекращении войны;

Международный уголовный суд вышел из-под контроля.

Во время критики МУС Путин улыбнулся и одобрительно кивнул.

О чем говорил Си Цзиньпин

Лидер Китая назвал первый трехсторонний саммит в таком формате исторически значимым. По его словам, главной темой встречи стало поддержание глобального мира и стратегической стабильности в отношениях между великими державами.

Среди основных тезисов Си Цзиньпина:

Китай, США и Россия должны подавать пример ответственного взаимодействия на фоне глобальных изменений;

Сотрудничество между великими державами — это безальтернативный путь;

Международное сообщество ожидает, что великие державы будут прилагать больше усилий для содействия примирению;

Необходимо урегулировать конфликты в Украине и Иране.

Какую позицию озвучил Путин

Российский диктатор заявил, что Китай, США и Россию объединяет не только победа во Второй мировой войне, но и общая ответственность за международный мир и безопасность. По его словам, на этих трех государствах лежит ответственность за сохранение и укрепление системы международного права.

Также Путин обозначил основные вопросы, которые, по его мнению, имеют общее значение для трех стран:

Глобальные и региональные экономические связи;

Продовольственная и энергетическая безопасность;

Урегулирование региональных конфликтов, в частности войны в Украине.

Он сообщил, что у США, Китая и России есть общие интересы в урегулировании таких конфликтов. По словам Путина, вопрос войны в Украине также обсуждался во время его отдельной встречи с Трампом.

Встреча Трампа и Путина перед трехсторонним саммитом

Перед трехсторонними переговорами президент США Дональд Трамп провел отдельную встречу с Владимиром Путиным. Она длилась 35 минут.

После этого состоялся саммит с участием Трампа, Си Цзиньпина и Путина, по итогам которого лидеры приняли совместную декларацию.

Новини.LIVE сообщали, что Си Цзиньпин призвал полностью запретить и ликвидировать ядерное оружие, назвав его угрозой для человечества. Он подчеркнул, что ядерную войну невозможно выиграть, и призвал не допустить её начала. Также китайский лидер призвал великие державы соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и поддерживать глобальную стратегическую стабильность.

Новини.LIVE писали, что 19 ноября 2026 года в Шэньчжэне состоялись переговоры Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, которые длились около 1 часа 20 минут. В ходе встречи лидеры обсуждали вопросы международной безопасности, диалога между государствами и совместной ответственности за мир. По завершении переговоров они не выступили перед прессой.