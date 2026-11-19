Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпиня и российского диктатора Владимира Путина. Фото: Getty Images

В китайском Шэньчжэне завершилась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, главы КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина. Переговоры длились около 1 часа 20 минут.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Как прошла трехсторонняя встреча в Китае

Около 11:57 по киевскому времени кортеж Дональда Трампа отправился в аэропорт Шэньчжэня. Это произошло через семь минут после завершения переговоров. Оттуда президент США должен был вылететь на американскую военную базу Эндрюс.

Никаких заявлений для прессы по итогам встречи лидеры не сделали. Других подробностей о результатах переговоров пока не сообщалось. В начале встречи Трамп, Си Цзиньпин и Путин выступили с вступительными речами. Китайские государственные СМИ сообщили, что переговоры вел глава КНР.

Дональд Трамп заявил, что три страны несут особую ответственность за поддержание международной безопасности, а также подчеркнул важность диалога между государствами, даже если между ними есть разногласия.

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"Мы действительно творим историю. Нам троим есть о чем поговорить", — сказал президент США.

Он также отметил, что ни один мир не был достигнут за счет сокращения возможностей для взаимодействия.

Владимир Путин заявил об общих интересах трех государств в урегулировании региональных конфликтов. По его словам, Россия, США и Китай также несут совместную ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Си Цзиньпин в своей речи не упоминал Украину. Вместо этого он призвал США, Китай и Россию сотрудничать для преодоления глобальных вызовов и поддержания стабильности в мире.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп положительно оценил встречу с главой Китая Си Цзиньпином и торжественный прием американской делегации в КНР. В интервью Fox News он назвал отношения между Вашингтоном и Пекином основанными на уважении и отметил беспрецедентный жест китайского лидера, который лично прибыл в аэропорт, чтобы встретить его.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин хотели бы, чтобы война в Украине закончилась. Он обратил внимание на значительные человеческие потери в результате боевых действий, отметив, что ежемесячно гибнут тысячи людей, преимущественно военных.