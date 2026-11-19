Тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіня та російського диктатора Володимира Путіна. Фото: Getty Images

У китайському Шеньчжені завершилася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, глави КНР Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Переговори тривали близько 1 години 20 хвилин.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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Як пройшла тристороння зустріч у Китаї

Близько 11:57 за київським часом кортеж Дональда Трампа вирушив до аеропорту Шеньчженя. Це сталося через сім хвилин після завершення переговорів. Звідти президент США мав вилетіти на американську військову базу Ендрюс.

Жодних заяв для преси за підсумками зустрічі лідери не зробили. Інших подробиць щодо результатів переговорів наразі не повідомляли. На початку зустрічі Трамп, Сі Цзіньпін і Путін виступили зі вступними промовами. Китайські державні медіа повідомили, що головував на переговорах глава КНР.

Дональд Трамп заявив, що три країни мають особливу відповідальність за підтримання міжнародної безпеки, а також наголосив на важливості діалогу між державами, навіть якщо між ними є розбіжності.

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"Ми справді творимо історію. Нам трьом є що обговорити", — сказав президент США.

Він також зазначив, що жоден мир не був досягнутий завдяки скороченню можливостей для взаємодії.

Володимир Путін заявив про спільні інтереси трьох держав у врегулюванні регіональних конфліктів. За його словами, Росія, США та Китай також мають спільну відповідальність за підтримання міжнародного миру й безпеки.

Сі Цзіньпін у своїй промові не згадував Україну. Натомість він закликав США, Китай і Росію співпрацювати для подолання глобальних викликів і підтримання стабільності у світі.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном та урочистий прийом американської делегації в КНР. В інтерв’ю Fox News він назвав відносини між Вашингтоном і Пекіном заснованими на повазі та відзначив безпрецедентний жест китайського лідера, який особисто прибув до аеропорту зустріти його.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін хотіли б завершення війни в Україні. Він звернув увагу на значні людські втрати внаслідок бойових дій, зазначивши, що щомісяця гинуть тисячі людей, переважно військових.