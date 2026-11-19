Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и ликвидировано. Государства должны приложить все усилия, чтобы не допустить глобального конфликта с применением такого оружия. Такое заявление сделал лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным в Китае в четверг, 19 ноября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

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Си Цзиньпин высказался об угрозе ядерной войны

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал к всеобъемлющему запрету и полной ликвидации ядерного оружия. Он назвал его "мечом Дамокла", нависшим над человечеством, подчеркнув необходимость не допустить катастрофического развития событий.

Си Цзиньпин также обратил внимание на то, что в ядерном конфликте не может быть победителя. Свою позицию он объяснил так:

"Ядерную войну нельзя начинать, и её невозможно выиграть".

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Кроме того, лидер Китая призвал три великие державы сделать всё возможное для предотвращения ядерной войны. Он также подчеркнул необходимость соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия и поддержания глобальной стратегической стабильности.

Новини.LIVE сообщали, что 19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне завершилась трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, которая длилась около 1 часа 20 минут. Лидеры обсудили вопросы международной безопасности, диалога между государствами и совместной ответственности за поддержание мира. По итогам переговоров они не сделали заявлений для прессы, а подробности о результатах встречи пока не обнародовали.

Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп положительно оценил переговоры с Си Цзиньпином и торжественный прием американской делегации в Китае. Он назвал отношения Вашингтона и Пекина дружественными и основанными на взаимном уважении. По словам президента США, встреча стала большой победой для обеих стран.