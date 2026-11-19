Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп высоко оценил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и торжественный прием, который устроили ему в Китае. Он подчеркнул, что его отношения с Пекином основаны на уважении и уже принесли нужный результат.

Об этом Дональд Трамп заявил в кратком интервью для Fox News, цитирует Новини.LIVE.

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Реакция Дональда Трампа на исторический прием в аэропорту

Торжественная церемония прибытия американской делегации в Китай стала одним из главных акцентов в заявлении Дональда Трампа после трехсторонней встречи. Глава Белого дома обратил внимание на помпезность и щедрость со стороны лидера КНР Си Цзиньпина, который лично прибыл в аэропорт, чего ранее в истории страны не происходило.

"Вы видели, как вчера вечером рассаживались за столом. Вы видели вчерашнее приветствие, чего в истории Китая еще никогда не случалось. Ни один президент никогда, а это очень уважаемый человек, это выдающийся президент, один из самых выдающихся президентов Китая, никогда не ездил в аэропорт, чтобы встретить кого-то", — заявил Дональд Трамп.

Американский президент также отметил масштабность самого мероприятия, во время которого на аэродроме собрались тысячи людей, маленькие дети и солдаты. По словам Трампа, такое великолепие и торжественность он воспринимает как весомое проявление уважения.

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Оценка Дональда Трампа переговоров и отношений с Пекином

Отвечая на вопрос журналистки о том, какой именно заголовок в прессе он хотел бы увидеть после трехсторонних переговоров и как американцы воспримут этот саммит, Трамп заверил, что главный информационный итог уже сформирован. По его убеждению, диалог с китайским руководством проходит в конструктивном русле и является взаимовыгодным для обоих государств.

"Ну, я думаю, что я уже получил этот заголовок, ведь мои отношения с Китаем — прекрасные. Это дружеские отношения. Это отношения, основанные на уважении. И не только это — торжественность, красота, великолепие, тысячи людей, маленькие дети, солдаты, всё это. Это было большое проявление уважения, и я это ценю. Это большая победа для нас. Это большая победа и для Китая. Мы хорошо ладим", — отметил президент США.

Новини.LIVE сообщали, что переговоры лидеров трёх государств на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне готовились в несколько этапов. Сначала в среду, 18 ноября, Владимир Путин провел двустороннюю беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой обсуждались торговля, совместные проекты и международная ситуация накануне присоединения к диалогу президента США Дональда Трампа.

Вопреки предварительным ожиданиям, полноценной отдельной встречи между Трампом и Путиным в программе саммита не предусмотрено, хотя 19 ноября политики еще могут кратко пообщаться. Главной темой переговоров, как сообщали в Белом доме, должно стать сокращение ядерных арсеналов.