Президент США Дональд Трамп на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп високо оцінив переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном та урочистий прийом, який йому влаштували в Китаї. Він наголосив, що його взаємини з Пекіном базуються на повазі й уже принесли потрібний результат.

Про це Дональд Трамп заявив в короткому інтерв'ю для Fox News, цитує Новини.LIVE.

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Реакція Дональда Трампа на історичний прийом в аеропорту

Урочиста церемонія прибуття американської делегації в Китай стала одним із головних акцентів у заяві Дональда Трампа після тристоронньої зустрічі. Глава Білого дому звернув увагу на помпезність та щедрість з боку очільника КНР Сі Цзіньпіна, який особисто прибув до летовища, чого раніше в історії країни не відбувалося.

"Ви бачили, як вчора ввечері розсаджувалися за столом. Ви бачили вчорашнє привітання, чого в історії Китаю ще ніколи не траплялося. Жоден президент ніколи, а це дуже шанована людина, це видатний президент, один із найвидатніших президентів Китаю, ніколи не їздив до аеропорту, щоб зустріти когось", — заявив Дональд Трамп.

Американський президент також відзначив масштабність самого заходу, під час якого на летовищі зібралися тисячі людей, маленькі діти та солдати. За словами Трампа, таку пишність та урочистість він сприймає як вагомий вияв поваги.

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Оцінка Дональда Трампа щодо переговорів та відносин із Пекіном

Відповідаючи на запитання журналістки про те, який саме заголовок у пресі він хотів би побачити після тристоронніх переговорів і як американці сприймуть цей саміт, Трамп запевнив, що головний інформаційний підсумок уже сформовано. На його переконання, діалог із китайським керівництвом відбувається у конструктивному руслі та є взаємовигідним для обох держав.

"Ну, я думаю, що я вже отримав цей заголовок, адже мої відносини з Китаєм — чудові. Це дружні відносини. Це відносини, засновані на повазі. І не тільки це — урочистість, краса, пишність, тисячі людей, маленькі діти, солдати, усе це. Це був великий прояв поваги, і я це ціную. Це велика перемога для нас. Це велика перемога і для Китаю. Ми добре ладнаємо", — зазначив президент США.

Новини.LIVE повідомляли, що переговори лідерів трьох держав на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському Шеньчжені готувалися в кілька етапів. Спершу в середу, 18 листопада, Володимир Путін провів двосторонню розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, під час якої обговорювали торгівлю, спільні проєкти та міжнародну ситуацію напередодні приєднання до діалогу президента США Дональда Трампа.

Попри попередні очікування, повноцінної окремої зустрічі між Трампом і Путіним у програмі саміту не передбачили, хоча 19 листопада політики ще можуть коротко поспілкуватися. Головною темою перемовин, як повідомляли в Білому домі, має стати скорочення ядерних арсеналів.