Президент США Дональд Трамп та лідери Росії і Китаю Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін не проводитимуть повноформатних двосторонніх переговорів на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені. При цьому політики ще можуть коротко поспілкуватися 19 листопада, а тристороння зустріч за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна триватиме не більше години.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

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Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Формат зустрічі Трампа і Путіна

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що повноцінних двосторонніх переговорів між американським та російським лідерами не заплановано. Після цього помічник Путіна Юрій Ушаков допустив можливість короткої розмови після пленарного засідання АТЕС.

Раніше джерела серед американських посадовців повідомляли про підготовку окремої зустрічі президентів, але в перший день саміту вона не відбулася.

За словами Пєскова, під час урочистого прийому 18 листопада Трамп і Путін лише привіталися, не проводячи предметної розмови.

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Дональд Трамп, Володимир Путін та Сі Цзіньпін з дружиною Пен Ліюань. Фото: Reuters

Трамп, Сі та Путін сиділи за одним столом на бенкеті

Під час офіційної фотосесії російський лідер стояв осторонь від президентів США та Китаю. Сі Цзіньпін жестом показав йому місце, а між ними опинилася дружина китайського лідера.

У залі для ключових гостей облаштували довгий прямокутний стіл біля сцени та приблизно 35 менших столів.

Путін сидів за головним столом, на кілька місць ліворуч від Трампа, який розташувався поруч із Сі Цзіньпіном.

Сусідом російського лідера був президент Індонезії Прабово Субіанто, з яким той активно спілкувався.

Що обговорюватимуть Трамп, Путін і Сі Цзіньпін

Тристоронні переговори заплановані на четвер, 19 листопада.

За попередньою інформацією Білого дому, американський президент має намір обговорити питання нерозповсюдження ядерної зброї.

Водночас тему війни в Україні офіційно не анонсували як окремий пункт порядку денного. До саміту джерела акцентували увагу на тому, що Путін хоче говорити про війну, але Цзіньпін не захотів піднімати цю тему.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Трамп, Цзіньпін і Путін коротко зустрілися на полях саміту АТЕС у Шеньчжені.

Також Новини.LIVE писав, що Путін провів переговори із Цзіньпіном у Китаї. Сторони обговорили двосторонні відносини, економічну співпрацю та міжнародну ситуацію.