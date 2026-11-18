Президент США Дональд Трамп, президент Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський президент Володимир Путін зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. За повідомленнями Білого дому, однією з головних тем стане скорочення ядерних арсеналів.

Про це пише CNN, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Як відбулася зустріч Трампа, Сі та Путіна

Перед початком вечері лідери США, Китаю та Росії ненадовго зібралися разом. Їхня зустріч відбулася напередодні запланованих тристоронніх переговорів, які мають пройти в межах саміту АТЕС.

Окрему увагу привернула церемонія прибуття Трампа до Китаю. Сі Цзіньпін особисто зустрів американського президента в аеропорту Шеньчженя. Це перший випадок за час перебування Сі на посаді лідера КНР, коли він особисто приїхав до аеропорту зустріти президента США. Раніше він зустрічав там Барака Обаму, але тоді ще був віцепрезидентом Китаю.

Водночас Володимира Путіна, який також прибув до Шеньчженя 18 листопада, зустрів керівник апарату Сі Цзіньпіна.

Читайте також:

Що обговорюватимуть лідери на переговорах

Тристороння зустріч Трампа, Сі та Путіна запланована на 19 листопада. Однією з тем буде війна в Ірані.

Щодо війни Росії проти України позиція американської адміністрації змінювалася. Раніше представники Білого дому заявляли, що це питання не буде в порядку денному. Однак згодом Трамп повідомив, що має намір порушити його під час зустрічі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп прибув до китайського Шеньчженя після участі в саміті країн Південно-Східної Азії в Манілі. На 19 листопада були заплановані його окрема зустріч із Сі Цзіньпіном о 06:45 та тристоронні переговори за участю Володимира Путіна о 08:30 за київським часом.

Також Новини.LIVE писали, що 18 листопада Володимир Путін провів зустріч із Сі Цзіньпіном у Шеньчжені. Лідери обговорили двосторонні відносини, торгівлю та міжнародну ситуацію. Путін заявив про стабільну співпрацю Москви й Пекіна та зростання товарообігу, а китайський лідер закликав надалі поглиблювати партнерство між країнами.