Президент США Дональд Трамп, президент Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встретились в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. По сообщениям Белого дома, одной из главных тем станет сокращение ядерных арсеналов.

Об этом пишет CNN, сообщает Новини.LIVE.

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Как прошла встреча Трампа, Си и Путина

Перед началом ужина лидеры США, Китая и России ненадолго собрались вместе. Их встреча состоялась накануне запланированных трехсторонних переговоров, которые должны пройти в рамках саммита АТЭС.

Особое внимание привлекла церемония прибытия Трампа в Китай. Си Цзиньпин лично встретил американского президентав аэропорту Шэньчжэня. Это первый случай за время пребывания Си на посту лидера КНР, когда он лично приехал в аэропорт встречать президента США. Ранее он встречал там Барака Обаму, но тогда еще был вице-президентом Китая.

В то же время Владимира Путина, который также прибыл в Шэньчжэнь 18 ноября, встретил руководитель аппарата Си Цзиньпина.

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Что будут обсуждать лидеры на переговорах

Трехсторонняя встреча Трампа, Си и Путина запланирована на 19 ноября. Американский президент заявлял о намерении обсудить войну в Иране.

Что касается войны России против Украины, позиция американской администрации менялась. Ранее представители Белого дома заявляли, что этот вопрос не будет в повестке дня. Однако впоследствии Трамп сообщил, что намерен поднять его во время встречи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп прибыл в китайский Шэньчжэнь после участия в саммите стран Юго-Восточной Азии в Маниле. На 19 ноября были запланированы его отдельная встреча с Си Цзиньпином в 06:45 и трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина в 08:30 по киевскому времени.

Также Новини.LIVE сообщали, что 18 ноября Владимир Путин провел встречу с Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Лидеры обсудили двусторонние отношения, торговлю и международную ситуацию. Путин заявил о стабильном сотрудничестве Москвы и Пекина и росте товарооборота, а китайский лидер призвал и в дальнейшем углублять партнерство между странами.