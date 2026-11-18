Президент США Дональд Трамп и лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин не будут проводить полноформатные двусторонние переговоры на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. При этом политики еще могут коротко пообщаться 19 ноября, а трехсторонняя встреча с участием лидера Китая Си Цзиньпина продлится не более часа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Реклама

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Формат встречи Трампа и Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что полноценных двусторонних переговоров между американским и российским лидерами не запланировано. После этого помощник Путина Юрий Ушаков допустил возможность короткого разговора после пленарного заседания АТЭС.

Ранее источники среди американских чиновников сообщали о подготовке отдельной встречи президентов, однако в первый день саммита она не состоялась.

По словам Пескова, во время торжественного приема 18 ноября Трамп и Путин лишь поздоровались, не проводя предметного разговора.

Читайте также:

Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань. Фото: Reuters

Трамп, Си и Путин сидели за одним столом на банкете

Во время официальной фотосессии российский лидер стоял в стороне от президентов США и Китая. Си Цзиньпин жестом указал ему место, а между ними оказалась супруга китайского лидера.

В зале для ключевых гостей установили длинный прямоугольный стол возле сцены и примерно 35 столов поменьше.

Путин сидел за главным столом, на несколько мест левее Трампа, который расположился рядом с Си Цзиньпином.

Соседом российского лидера был президент Индонезии Прабово Субианто, с которым тот активно общался.

Что будут обсуждать Трамп, Путин и Си Цзиньпин

Трехсторонние переговоры запланированы на четверг, 19 ноября.

По предварительной информации Белого дома, американский президент намерен обсудить вопрос нераспространения ядерного оружия.

В то же время тему войны в Украине официально не анонсировали как отдельный пункт повестки дня. До саммита источники акцентировали внимание на том, что Путин хочет говорить о войне, однако Си Цзиньпин не захотел поднимать эту тему.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Трамп, Си Цзиньпин и Путин провели короткую встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Также Новини.LIVE писал, что Путин провел переговоры с Си Цзиньпином в Китае. Стороны обсудили двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и международную ситуацию.