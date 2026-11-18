Встреча Трампа и Путина: СМИ выяснили формат переговоров
Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин не будут проводить полноформатные двусторонние переговоры на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. При этом политики еще могут коротко пообщаться 19 ноября, а трехсторонняя встреча с участием лидера Китая Си Цзиньпина продлится не более часа.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.
Формат встречи Трампа и Путина
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что полноценных двусторонних переговоров между американским и российским лидерами не запланировано. После этого помощник Путина Юрий Ушаков допустил возможность короткого разговора после пленарного заседания АТЭС.
Ранее источники среди американских чиновников сообщали о подготовке отдельной встречи президентов, однако в первый день саммита она не состоялась.
По словам Пескова, во время торжественного приема 18 ноября Трамп и Путин лишь поздоровались, не проводя предметного разговора.
Трамп, Си и Путин сидели за одним столом на банкете
Во время официальной фотосессии российский лидер стоял в стороне от президентов США и Китая. Си Цзиньпин жестом указал ему место, а между ними оказалась супруга китайского лидера.
В зале для ключевых гостей установили длинный прямоугольный стол возле сцены и примерно 35 столов поменьше.
Путин сидел за главным столом, на несколько мест левее Трампа, который расположился рядом с Си Цзиньпином.
Соседом российского лидера был президент Индонезии Прабово Субианто, с которым тот активно общался.
Что будут обсуждать Трамп, Путин и Си Цзиньпин
Трехсторонние переговоры запланированы на четверг, 19 ноября.
По предварительной информации Белого дома, американский президент намерен обсудить вопрос нераспространения ядерного оружия.
В то же время тему войны в Украине официально не анонсировали как отдельный пункт повестки дня. До саммита источники акцентировали внимание на том, что Путин хочет говорить о войне, однако Си Цзиньпин не захотел поднимать эту тему.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Трамп, Си Цзиньпин и Путин провели короткую встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Также Новини.LIVE писал, что Путин провел переговоры с Си Цзиньпином в Китае. Стороны обсудили двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и международную ситуацию.