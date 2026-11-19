Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Ядерне озброєння має бути повністю заборонене та ліквідоване. Держави повинні докласти всіх зусиль, щоб не допустити глобального конфлікту із застосуванням такого озброєння. Таку заяву зробив лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним у Китаї в четвер, 19 листопада.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

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Сі Цзіньпін висловився про загрозу ядерної війни

Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав до всеосяжної заборони та повної ліквідації ядерної зброї. Він назвав її "мечем Дамокла", який навис над людством, наголосивши на необхідності не допустити катастрофічного розвитку подій.

Сі Цзіньпін також звернув увагу на те, що ядерний конфлікт не може мати переможця. Свою позицію він пояснив так:

"Ядерну війну не можна розвʼязувати і її неможливо виграти".

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Крім того, лідер Китаю закликав три великі держави зробити все можливе для запобігання ядерній війні. Він також наголосив на необхідності дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підтримувати глобальну стратегічну стабільність.

Новини.LIVE інформували, що 19 листопада 2026 року у китайському Шеньчжені завершилася тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, яка тривала близько 1 години 20 хвилин. Лідери обговорили міжнародну безпеку, діалог між державами та спільну відповідальність за підтримання миру. За підсумками переговорів вони не зробили заяв для преси, а подробиць щодо результатів зустрічі наразі не оприлюднили.

Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп позитивно оцінив переговори із Сі Цзіньпіном та урочистий прийом американської делегації в Китаї. Він назвав відносини Вашингтона й Пекіна дружніми та заснованими на взаємній повазі. За словами президента США, зустріч стала великою перемогою для обох країн.