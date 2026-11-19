Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін під час зустрічі в китайському Шеньчжені обговорили війну в Україні та підготовку до тристороннього саміту. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що українське питання було одним із головних під час переговорів, які тривали близько 40 хвилин.

Про це повідомляють росіЗМІ, інформує Новини.LIVE.

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Що Ушаков розповів про зустріч Трампа і Путіна

За словами помічника очільника Кремля, сторони обговорили підготовку до майбутнього тристороннього саміту, питання двосторонніх відносин та врегулювання російсько-української війни.

"Зустріч пройшла добре, ми обговорили питання підготовки до тристороннього саміту. Також обговорили деякі питання, що стосуються наших двосторонніх відносин. Ну і, звісно, торкнулися безпосередньо питань врегулювання українського конфлікту", — сказав Ушаков.

На запитання журналістів, чи була тема України головною під час переговорів, він відповів, що "можна сказати й так".

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Скільки тривала зустріч Трампа і Путіна

Двосторонні переговори президента США та очільника Кремля відбулися у четвер, 19 листопада, на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені.

Як повідомив Ушаков, розмова тривала до 40 хвилин. Він також зазначив, що після зустрічі Путін мав хороший настрій.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в китайському Шеньчжені завершилася без спільних заяв для преси. Переговори тривали близько години 20 хвилин. Під час вступних промов Трамп наголосив на важливості діалогу між державами, а Путін заявив про спільну відповідальність трьох країн за міжнародну безпеку.

Також Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч із Сі Цзіньпіном та урочистий прийом американської делегації в Китаї. Президент США назвав відносини Вашингтона й Пекіна дружніми та заснованими на повазі, а саму зустріч — перемогою для обох країн.