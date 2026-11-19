Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин в ходе встречи в китайском Шэньчжэне обсудили войну в Украине и подготовку к трехстороннему саммиту. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что украинский вопрос был одним из главных в ходе переговоров, которые длились около 40 минут.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Новини.LIVE.

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Что Ушаков рассказал о встрече Трампа и Путина

По словам помощника главы Кремля, стороны обсудили подготовку к предстоящему трехстороннему саммиту, вопросы двусторонних отношений и урегулирование российско-украинской войны.

"Встреча прошла хорошо, мы обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту. Также обсудили некоторые вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. Ну и, конечно, затронули непосредственно вопросы урегулирования украинского конфликта", — сказал Ушаков.

На вопрос журналистов, была ли тема Украины главной во время переговоров, он ответил, что "можно сказать и так".

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Сколько длилась встреча Трампа и Путина

Двусторонние переговоры президента США и главы Кремля состоялись в четверг, 19 ноября, в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Как сообщил Ушаков, беседа длилась до 40 минут. Он также отметил, что после встречи Путин был в хорошем настроении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и Владимира Путина в китайском Шэньчжэне завершилась без совместных заявлений для прессы. Переговоры длились около часа 20 минут. Во время вступительных речей Трамп подчеркнул важность диалога между государствами, а Путин заявил о совместной ответственности трех стран за международную безопасность.

Также Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп положительно оценил встречу с Си Цзиньпином и торжественный прием американской делегации в Китае. Президент США назвал отношения Вашингтона и Пекина дружественными и основанными на уважении, а саму встречу — победой для обеих стран.