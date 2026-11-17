Колишній радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон. Фото: Reuters

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Пекін стає головним партнером Москви та посилює свій вплив на неї. Він також попередив про загрозу зближення двох країн для Заходу.

Про це Джон Болтон сказав 17 листопада під час The Atlantic Summit у Вашингтоні, передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Реклама

Як Китай підтримує Росію у війні проти України

За словами Болтона, Пекін допомагає Москві кількома способами. Китай купує російські нафту й газ, допомагає виводити фінансові активи РФ на світові ринки через свою непрозору фінансову систему. Також він постачає компоненти для виробництва зброї та фінансує російські воєнні зусилля.

"Я думаю, Китай задоволений цією війною в Україні. Попри втрати Росії, вона стає дедалі залежнішою від Китаю. Що в цьому може бути поганого?" — сказав Болтон.

Він порівняв нинішні відносини Москви та Пекіна із союзом Китаю та Радянського Союзу часів холодної війни. Однак тепер, за його словами, країни помінялися ролями. Китай став сильнішим партнером, а Росія поступово опиняється у підпорядкованому становищі.

Читайте також:

Болтон попередив про загрозу для США та Європи

Колишній радник Трампа назвав зближення Китаю та Росії головною загрозою для Сполучених Штатів і Заходу у XXI столітті.

Він зазначив, що обидві країни також співпрацюють із Північною Кореєю, Іраном та Білоруссю. Раніше до їхніх партнерів належала й Сирія, однак ситуація змінилася після падіння режиму Башара Асада.

На думку Болтона, Пекін розраховує на допомогу Москви у власних можливих конфліктах. Зокрема, йдеться про Тайвань, Південно-Китайське море та кордони Китаю з країнами Південно-Східної Азії.

Політик також звернув увагу на участь північнокорейських військових у бойових діях проти України. Він вважає, що це свідчить про значно ширший характер протистояння.

Болтон розкритикував США та європейські країни за недостатню увагу до цих ризиків. За його словами, Європа зосереджена насамперед на Україні, але має враховувати й події в Азії.

Водночас він позитивно оцінив продаж Південною Кореєю артилерії та боєприпасів Польщі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що США, Китай і Росія готували тристоронню зустріч своїх лідерів. Переговори Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна заплановані на 19 листопада в китайському Шеньчжені на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Серед очікуваних тем — міжнародна безпека та війна в Україні.

Також Новини.LIVE писали про заяву Трампа щодо взаємного шпигунства між США, Росією та Китаєм. Американський президент визнав, що країни збирають розвідувальні дані одна про одну. При цьому він заявив, що американська розвідка працює ефективніше за російську та китайську.