Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: Reuters

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Пекин становится главным партнером Москвы и усиливает своё влияние на неё. Он также предупредил об угрозе, которую сближение двух стран представляет для Запада.

Об этом Джон Болтон заявил 17 ноября во время саммита The Atlantic Summit в Вашингтоне, передает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Как Китай поддерживает Россию в войне против Украины

По словам Болтона, Пекин помогает Москве несколькими способами. Китай закупает российскую нефть и газ, помогает выводить финансовые активы РФ на мировые рынки через свою непрозрачную финансовую систему. Также он поставляет компоненты для производства оружия и финансирует российские военные усилия.

"Я думаю, Китай доволен этой войной в Украине. Несмотря на потери России, она становится все более зависимой от Китая. Что в этом может быть плохого?" — сказал Болтон.

Он сравнил нынешние отношения Москвы и Пекина с союзом Китая и Советского Союза времен холодной войны. Однако теперь, по его словам, страны поменялись ролями. Китай стал более сильным партнером, а Россия постепенно оказывается в подчиненном положении.

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Бывший советник Трампа назвал с е сближения Китая и России главной угрозой для Соединенных Штатов и Запада в XXI веке.

Он отметил, что обе страны также сотрудничают с Северной Кореей, Ираном и Беларусью. Ранее к их партнерам относилась и Сирия, однако ситуация изменилась после падения режима Башара Асада.

По мнению Болтона, Пекин рассчитывает на помощь Москвы в своих возможных конфликтах. В частности, речь идет о Тайване, Южно-Китайском море и границах Китая со странами Юго-Восточной Азии.

Политик также обратил внимание на участие северокорейских военных в боевых действиях против Украины. Он считает, что это свидетельствует о значительно более широком характере противостояния.

Болтон раскритиковал США и европейские страны за недостаточное внимание к этим рискам. По его словам, Европа сосредоточена прежде всего на Украине, но должна учитывать и события в Азии.

В то же время он положительно оценил продажу Южной Кореей артиллерии и боеприпасов Польше.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что США, Китай и Россия готовили трехстороннюю встречу своих лидеров. Переговоры Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина запланированы на 19 ноября в китайском Шэньчжэне в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Среди ожидаемых тем — международная безопасность и война в Украине.

Также Новини.LIVE писали о заявлении Трампа относительно взаимного шпионажа между США, Россией и Китаем. Американский президент признал, что страны собирают разведывательные данные друг о друге. При этом он заявил, что американская разведка работает эффективнее российской и китайской.