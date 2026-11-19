Російський диктатор Путін під пресконференції за результатами зустрічей на саміті АТЕС 19 листопада 2026 року. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував результати тристоронньої зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він позитивно оцінив переговори та висловився щодо подальшої взаємодії трьох держав. Також Путін згадав війну в Україні, європейську безпеку та відносини між Москвою і Вашингтоном.

Про це він заявив під час пресбрифінгу після тристоронньої зустрічі на саміті АТЕС у четвер, 19 листопада, інформує Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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Путін оцінив зустріч із Трампом і Сі Цзіньпіном

Російський диктатор назвав тристоронній саміт за участю президента США та лідера Китаю дуже корисним. За його словами, дискусія відбувалася у відвертій атмосфері та дала учасникам змогу краще зрозуміти позиції одне одного.

Путін також висловив сподівання, що зустріч Росії, Китаю та США матиме продовження. Він назвав її важливою сторінкою в історії дипломатії.

Окремо глава Кремля висловився про значення домовленостей між державами. На його думку, навіть якщо досягнуті домовленості не будуть реалізовані повністю, це краще, ніж їхня повна відсутність.

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Під час пресбрифінгу Путін також прокоментував позицію президента США щодо врегулювання війни в Україні.

Російський диктатор заявив, що не сумнівається у щирості прагнення Дональда Трампа досягти такого врегулювання та налагодити співпрацю між Росією і США.

У якому форматі можуть продовжитися переговори

Путін назвав тристоронній формат за участю Росії, Китаю та США вдалим.

Водночас він не виключив, що окремі рішення можуть ухвалюватися й в інших форматах.

Російський диктатор також згадав вимоги Москви щодо європейської безпеки. За його словами, їх не формулювали досконально, однак він вважає всі ці вимоги законними.

Крім того, Путін пояснив непослідовність позиції США складністю політичної системи цієї країни.

Новини.LIVE інформували, що за підсумками тристоронньої зустрічі Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін ухвалили декларацію про мир, у якій не згадали Україну та Європу. Документ охоплює питання ядерної безпеки, енергетичної співпраці, реформування ООН та діяльності Міжнародного кримінального суду. Після саміту Путін назвав переговори корисними, заявив про щире прагнення Трампа врегулювати війну в Україні та висловився за продовження тристоронніх зустрічей.

Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп і Володимир Путін під час зустрічі в китайському Шеньчжені обговорили війну в Україні, двосторонні відносини та підготовку до тристороннього саміту. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, українське питання було одним із головних під час переговорів. Зустріч лідерів відбулася 19 листопада на полях саміту АТЕС і тривала близько 40 хвилин.