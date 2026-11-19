Российский диктатор Путин на пресс-конференции по итогам встреч на саммите АТЭС 19 ноября 2026 года. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал итоги трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Он положительно оценил переговоры и высказался о дальнейшем взаимодействии трех государств. Также Путин упомянул войну в Украине, европейскую безопасность и отношения между Москвой и Вашингтоном.

Об этом он заявил во время пресс-брифинга после трехсторонней встречи на саммите АТЭС в четверг, 19 ноября, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Путин оценил встречу с Трампом и Си Цзиньпином

Российский диктатор назвал трехсторонний саммит с участием президента США и лидера Китая очень полезным. По его словам, дискуссия проходила в откровенной атмосфере и позволила участникам лучше понять позиции друг друга.

Путин также выразил надежду, что встреча России, Китая и США будет иметь продолжение. Он назвал её важной страницей в истории дипломатии.

Отдельно глава Кремля высказался о значении договоренностей между государствами. По его мнению, даже если достигнутые договоренности не будут реализованы полностью, это лучше, чем их полное отсутствие.

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Что Путин сказал о позиции Трампа по поводу войны в Украине

Во время пресс-брифинга Путин также прокомментировал позицию президента США по урегулированию войны в Украине.

Российский диктатор заявил, что не сомневается в искренности стремления Дональда Трампа достичь такого урегулирования и наладить сотрудничество между Россией и США.

В каком формате могут продолжиться переговоры

Путин назвал трехсторонний формат с участием России, Китая и США удачным.

В то же время он не исключил, что отдельные решения могут приниматься и в других форматах.

Российский диктатор также упомянул требования Москвы в отношении европейской безопасности. По его словам, они не были сформулированы досконально, однако он считает все эти требования законными.

Кроме того, Путин объяснил непоследовательность позиции США сложностью политической системы этой страны.

Новини.LIVE сообщали, что по итогам трехсторонней встречи Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин приняли декларацию о мире, в которой не упомянули Украину и Европу. Документ охватывает вопросы ядерной безопасности, энергетического сотрудничества, реформирования ООН и деятельности Международного уголовного суда. После саммита Путин назвал переговоры полезными, заявил об искреннем стремлении Трампа урегулировать войну в Украине и высказался за продолжение трехсторонних встреч.

Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи в китайском Шэньчжэне обсудили войну в Украине, двусторонние отношения и подготовку к трехстороннему саммиту. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, украинский вопрос был одним из главных в ходе переговоров. Встреча лидеров состоялась 19 ноября в рамках саммита АТЭС и длилась около 40 минут.