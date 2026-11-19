Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв щодо війни проти України, переговорного процесу та відносин із західними країнами. Зокрема, він назвав Кримський міст виключно цивільним об’єктом і пригрозив, що відповідь РФ на атаки по переправі буде сильною.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як російський диктатор відреагував на удар по Кримському мосту

За словами Путіна, він обговорював із Радбезом Росії можливість припинення вогню в окремих сферах, однак після ударів по Кримському мосту Москва не планує домовлятися.

"Відповіді РФ на атаки по Кримському мосту будуть набагато болючішими", — сказав він.

Очільник Кремля додав, що міст уже тривалий час не використовують для перевезення нафти та військових вантажів. Путін заявив, що залізнична частина Кримського мосту вже відновлена.

Читайте також:

Говорячи про переговори, російський диктатор стверджував, що США запропонували певні компромісні рішення щодо України, а Росія погодилася на них під час зустрічі в Анкориджі:

"США запропонували компроміси щодо України, РФ погодилася на них в Анкориджі, але питання у бажанні Києва та Європи з ними погодитися. Київ та Європа поки не погоджуються на компроміси щодо українського врегулювання, але, може, прийдуть до цього".

Окремо Путін прокоментував вимоги Москви щодо європейської безпеки:

"Вимоги Росії щодо європейської безпеки досконально не формулювалися, але всі вони законні. РФ готова в робочому порядку обговорювати свої вимоги щодо європейської безпеки", — заявив він.

Путін також заявив, що Москва протягом восьми років прагнула врегулювати конфлікт, тоді як українська сторона, за його словами, продовжувала військові заходи. Він додав, що Київ нібито не зацікавлений у завершенні війни через необхідність проведення виборів.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час тристоронньої зустрічі в китайському Шеньчжені Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін обговорили міжнародну безпеку, підтримання миру та врегулювання регіональних конфліктів. Трамп наголосив на особливій відповідальності США, Китаю та Росії за міжнародну безпеку й важливості діалогу попри розбіжності.

Як повідомляли Новини.LIVE, лідери США, Китаю та Росії ухвалили спільну декларацію за підсумками тристоронньої зустрічі без згадки про Україну. У документі йдеться про реформування ООН, розширення енергетичної співпраці, підтримання ядерної безпеки та повагу до імунітету державних посадовців.