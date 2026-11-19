Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений о войне против Украины, переговорном процессе и отношениях с западными странами. В частности, он назвал Крымский мост исключительно гражданским объектом и пригрозил, что ответ РФ на атаки будет сильным.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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Как российский диктатор отреагировал на удар по Крымскому мосту

По словам Путина, он обсуждал с Совбезом России возможность прекращения огня в отдельных сферах, однако после ударов по Крымскому мосту Москва не планирует договариваться.

"Ответные действия РФ на атаки по Крымскому мосту будут гораздо более болезненные", — сказал он.

Глава Кремля добавил, что мост уже длительное время не используются для перевозки нефти и военных грузов. Путин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста уже восстановлена.

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Говоря о переговорах, российский диктатор утверждал, что США предложили определенные компромиссные решения насчет Украины, а Россия согласилась на них во время встречи в Анкоридже:

"США предложили компромиссы по Украине, РФ согласилась на них в Анкоридже, но вопрос в том, захотят ли Киев и Европа с ними согласиться. Киев и Европа пока не соглашаются на компромиссы по украинскому урегулированию, но, возможно, придут к этому".

Отдельно Путин прокомментировал требования Москвы в отношении европейской безопасности:

"Требования России в отношении европейской безопасности досконально не формулировались, но все они законны. РФ готова в рабочем порядке обсуждать свои требования в отношении европейской безопасности", — заявил он.

Путин также заявил, что Москва на протяжении восьми лет стремилась урегулировать конфликт, тогда как украинская сторона, по его словам, продолжала военные действия. Он добавил, что Киев якобы не заинтересован в завершении войны из-за необходимости проведения выборов.

Как сообщали Новини.LIVE, в ходе трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин обсудили вопросы международной безопасности, поддержания мира и урегулирования региональных конфликтов. Трамп подчеркнул особую ответственность США, Китая и России за международную безопасность и важность диалога, несмотря на разногласия.

Как сообщали Новини.LIVE, лидеры США, Китая и России приняли совместную декларацию по итогам трехсторонней встречи без упоминания об Украине. В документе речь идет о реформировании ООН, расширении сотрудничества в энергетической сфере, обеспечении ядерной безопасности и уважении иммунитета государственных должностных лиц.