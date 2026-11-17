Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, імовірно, хотів би мати таку саму свободу дій, як російський диктатор Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін. Так вважає колишній радник американського президента з національної безпеки Джон Болтон.

Про це він сказав під час The Atlantic Summit: Politics, Power, and What’s Next у Вашингтоні, передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Що Болтон сказав про ставлення Трампа до Путіна та Сі

Ексрадник Трампа зазначив, що американському президенту не подобаються рамки, у яких змушені діяти демократично обрані керівники. Натомість його приваблює можливість самостійно ухвалювати рішення та діяти без необхідності враховувати численні інституційні обмеження.

"Слухайте, гадаю, зрозуміти це до кінця неможливо, але, мабуть, найкраще, що можна сказати — це те, що він хотів би бути схожим на них, на цих ворогів....Чому йому не подобаються демократично обрані лідери? Тому що вони постійно говорять про обмеження, з якими їм доводиться стикатися", — сказав Болтон.

Цю оцінку Болтон озвучив у контексті зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в Китаї, запланованої на 19 листопада. Він звернув увагу на те, що американський президент може бачити в російському та китайському лідерах приклад керівників, які мають значно ширші можливості для одноосібних рішень.

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"Він не розуміє процесу державного управління, і та можливість — принаймні, в його розумінні — яку мають ці авторитарні лідери (робити, по суті, все, що їм заманеться), — це саме те, що йому імпонує; він почувається добре, перебуваючи в їхньому товаристві", — сказав Болтон про Трампа.

Як повідомляли Новини.LIVE, Міністерство закордонних справ Китаю офіційно підтвердило зустріч трьох лідерів. Переговори відбудуться у місті Шеньчжень на полях саміту АТЕС. Водночас у китайському відомстві не уточнили, які саме питання обговорюватимуть лідери та в якому форматі пройде зустріч.

Як повідомляли Новини.LIVE, Трамп заявив, що Володимир Путін міг би діяти жорсткіше у війні проти України, однак, на його думку, російський диктатор хоче її завершити. Водночас Росія продовжує завдавати масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі України.