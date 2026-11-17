Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, вероятно, хотел бы иметь такую же свободу действий, как российский диктатор Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин. Так считает бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Об этом он заявил во время саммита The Atlantic Summit: Politics, Power, and What’s Next в Вашингтоне, передает журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Что Болтон сказал об отношении Трампа к Путину и Си

Экс-советник Трампа отметил, что американскому президенту не нравятся рамки, в которых вынуждены действовать демократически избранные лидеры. Зато его привлекает возможность самостоятельно принимать решения и действовать без необходимости учитывать многочисленные институциональные ограничения.

"Слушайте, думаю, понять это до конца невозможно, но, пожалуй, лучшее, что можно сказать — это то, что он хотел бы быть похожим на них, на этих врагов... Почему ему не нравятся демократически избранные лидеры? Потому что они постоянно говорят об ограничениях, с которыми им приходится сталкиваться", — сказал Болтон.

Эту оценку Болтон озвучил в контексте встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина в Китае, запланированной на 19 ноября. Он обратил внимание на то, что американский президент может видеть в российских и китайских лидерах пример руководителей, обладающих гораздо более широкими возможностями для единоличных решений.

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"Он не понимает процесса государственного управления, и та возможность — по крайней мере, в его понимании — которую имеют эти авторитарные лидеры (делать, по сути, все, что им вздумается), — это именно то, что ему импонирует; он чувствует себя хорошо, находясь в их обществе", — сказал Болтон о Трампе.

Как сообщали Новини.LIVE, Министерство иностранных дел Китая официально подтвердило встречу трех лидеров. Переговоры состоятся в городе Шэньчжэнь в рамках саммита АТЭС. В то же время в китайском ведомстве не уточнили, какие именно вопросы будут обсуждать лидеры и в каком формате пройдет встреча.

Как сообщали Новини.LIVE, Трамп заявил, что Владимир Путин мог бы действовать жестче в войне против Украины, однако, по его мнению, российский диктатор хочет её завершить. В то же время Россия продолжает наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины.