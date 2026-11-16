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Он мог бы быть гораздо жестче: Трамп высказался о Путине

Ua ru
16 ноября 2026 19:10
Трамп заявил, что Путин мог бы действовать более жестко в войне против Украины Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по отношению к Владимиру Путину. Американский лидер еще раз подчеркнул, что тот якобы хочет завершить войну.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами возле Белого дома, передает Новини.LIVE.

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Что Трамп сказал о позиции Путина

Представители СМИ спросили Трампа, что должно произойти, чтобы Кремль отказался от продолжения агрессии. Он заявил, что по его мнению, российский диктатор "мог действовать жестче".

"Думаю, он мог бы быть жестче. Честно говоря, он мог бы быть гораздо жестче. Думаю, он отступает… Думаю, он хотел бы, чтобы все закончилось", — сказал Трамп.

В то же время Россия продолжает массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь повредить объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Для нанесения ударов российские войска применяют ракеты и ударные беспилотники, в частности наращивают использование "шахедов".

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Из-за обстрелов в различных регионах Украины возникают перебои с электроснабжением, а энергетики вынуждены постоянно восстанавливать поврежденное оборудование.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Дональд Трамп заявил, что видит сильное стремление сторон прекратить боевые действия, поскольку они измотаны затянувшейся войной. Он также подчеркнул, что Вашингтон участвует в дипломатическом процессе, ведь хочет, чтобы люди больше не гибли.

Как сообщали Новини.LIVE, Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Американский лидер выразил уверенность в скором прекращении боевых действий.

США владимир путин военные действия война в Украине энергетика
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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