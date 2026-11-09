Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Эрик Ли

Президент США Дональд Трамп объявил о встречах, которые должны продлиться четыре дня подряд, и заявил о своей решающей роли в прекращении войны в Украине. В беседе с журналистом Россом Даутом он отметил, что поддерживает хорошие отношения как с Владимиром Путиным, так и с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Дональд Трамп рассказал Россу Дауту в интервью программе "60 минут", цитирует Новини.LIVE.

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Анонс многодневных переговоров и завершение войны

Американский президент Дональд Трамп в интервью журналисту Россу Дауту для передачи «60 Minutes» раскрыл некоторые детали своих ближайших планов относительно ситуации вокруг российско-украинской войны. По словам главы государства, к моменту публикации интервью уже должны состояться определенные встречи.

Политик отказался раскрывать подробности о формате или участниках этих переговоров, однако подчеркнул, что они начались в субботу, 7 ноября, и продлятся четыре дня подряд, включая воскресенье, понедельник и вторник.

Говоря непосредственно о российском вторжении, американский лидер выразил уверенность в скором завершении боевых действий, прямо приписав эту заслугу исключительно себе.

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"Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. Единственная причина, по которой она закончится, — это я", — подчеркнул президент США.

Отношения с лидерами и вопрос доверия

Во время беседы журналист Росс Даут прямо спросил Трампа, кому из лидеров двух государств, находящихся в состоянии войны, он доверяет больше — Владимиру Путину или Владимиру Зеленскому. Американский лидер уклонился от однозначного ответа в пользу одного из них, заявив вместо этого, что находится в хороших отношениях с обоими политиками. В то же время он обратил внимание на крайне напряженную атмосферу между президентами Украины и России.

По его словам, между ними существует «огромная» ненависть. Кроме того, Трамп вспомнил их первую встречу, заявив, что во время тех переговоров было проявлено «очень большое» неуважение непосредственно к России.

Журналист отреагировал на реплику о взаимной неприязни, отметив, что ненависть со стороны Владимира Зеленского вполне понятна и логична, ведь именно российское государство совершило вторжение в Украину.

В ответ на это Дональд Трамп вспомнил о своём предыдущем сроке на посту главы Белого дома. Он напомнил, что в течение тех четырёх лет его прошлого президентства войны не было, и почему-то проигнорировал тот факт, что в Украине уже продолжалась антитеррористическая операция на востоке.

"Ее никогда бы не произошло, хотя это было самым заветным желанием президента Путина", — заявил политик.

Новини.LIVE ранее сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о серии телефонных переговоров по урегулированию войны в Украине и анонсировал новые звонки 7 ноября. По его словам, обе стороны впервые демонстрируют стремление достичь договоренностей. Он также подтвердил проведение трехсторонней встречи в начале следующей недели.

Кроме того, глава Белого дома предположил скорое заключение мирного соглашения, которое должно положить конец полномасштабным боевым действиям. В то же время Трамп дал понять, что в рамках будущего компромисса государственная граница Украины претерпит изменения.

Параллельно Кремль пытается использовать искусственно созданный гуманитарный кризис во временно оккупированных Олешках в Херсонской области для налаживания прямого диалога с новой американской администрацией. Соглашаясь на локальное гуманитарное сотрудничество, Москва стремится сформировать имидж конструктивного переговорщика и склонить команду Трампа к геополитическим уступкам в ходе дальнейших контактов.