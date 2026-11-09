Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Eric Lee

Президент США Дональд Трамп анонсував зустрічі, що мають тривати чотири дні поспіль, та заявив про свою вирішальну роль у завершенні війни в Україні. У розмові з журналістом Россом Даутом він зазначив, що має гарні відносини як із Володимиром Путіним, так і з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Дональд Трамп висловився Россу Дауту в інтерв'ю 60 mintutes, цитує Новини.LIVE.

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Анонс багатоденних переговорів та завершення війни

Американський президент Дональд Трамп в інтерв'ю журналісту Россу Дауту для передачі 60 Minutes розкрив деякі деталі своїх найближчих планів щодо ситуації навколо російсько-української війни. За словами глави держави, на момент оприлюднення розмови вже мають відбутися певні зустрічі.

Політик відмовився розкривати деталі щодо формату чи учасників цих перемовин, однак підкреслив, що вони розпочалися в суботу, 7 листопада, і триватимуть чотири дні поспіль, захоплюючи також неділю, понеділок та вівторок.

Говорячи безпосередньо про російське вторгнення, американський лідер висловив впевненість у швидкому фіналі бойових дій, прямо приписавши цю заслугу виключно своїй персоні.

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"Я вірю, що ця війна закінчиться, і закінчиться скоро. Єдина причина, чому вона закінчиться, — це я", — наголосив президент США.

Стосунки з лідерами та питання довіри

Під час спілкування журналіст Росс Даут прямо запитав Трампа, кому з лідерів двох держав, що перебувають у стані війни, він довіряє більше — Володимиру Путіну чи Володимиру Зеленському. Американський лідер уникнув однозначної відповіді на користь одного з них, натомість заявивши, що перебуває в хороших стосунках з обома політиками. Водночас він звернув увагу на вкрай напружену атмосферу між президентами України та Росії.

За його словами, між ними існує "величезна" ненависть. Крім того, Трамп згадав їхню першу зустріч, заявивши, що під час тих переговорів було виявлено "дуже велику" неповагу безпосередньо до Росії.

Журналіст відреагував на репліку про взаємну неприязнь, зауваживши, що ненависть з боку Володимира Зеленського є цілком зрозумілою та логічною, адже саме російська держава здійснила вторгнення в Україну.

У відповідь на це Дональд Трамп згадав про свій попередній термін на посаді глави Білого дому. Він нагадав, що протягом тих чотирьох років його минулого президентства війни не було та чомусь проігнорував факт, що в Україні уже тривала антитерористична операція на сході.

"Її ніколи б не сталося, хоча це було найзаповітнішим бажанням президента Путіна", — заявив політик.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив про серію телефонних перемовин щодо врегулювання війни в Україні та анонсував нові дзвінки 7 листопада. За його словами, обидві сторони вперше демонструють прагнення досягти домовленостей. Він також підтвердив проведення тристоронньої зустрічі на початку наступного тижня.

Крім того, очільник Білого дому припустив швидке укладення мирної угоди, яка має покласти край повномасштабним бойовим діям. Водночас Трамп дав зрозуміти, що в межах майбутнього компромісу лінія державного кордону України зазнає змін.

Паралельно Кремль намагається використати штучно створену гуманітарну кризу в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині для налагодження прямого діалогу з новою американською адміністрацією. Погоджуючись на локальне гуманітарне співробітництво, Москва прагне сформувати імідж конструктивного переговорника та схилити команду Трампа до геополітичних поступок під час подальших контактів.