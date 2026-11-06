Російський лідер Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Росія намагається використати гуманітарну кризу в окупованих Олешках Херсонської області для покращення відносин з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Кремль прагне представити обмежене гуманітарне співробітництво як доказ готовності до переговорів, щоб у майбутньому домогтися поступок від Вашингтона.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кремль використовує домовленості щодо Олешок

Аналітики ISW звернули увагу на повідомлення Білого дому від 5 листопада про зустріч першої леді США Меланії Трамп з українськими та російськими представниками. Захід був присвячений результатам нещодавнього обмеженого припинення вогню в окупованих Олешках, яке дозволило провести гуманітарну операцію.

У зустрічі взяли участь уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, народний депутат Давид Арахамія, очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв та російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

В ISW наголосили, що Лантратова перебуває під американськими санкціями та причетна до викрадення щонайменше однієї української дитини.

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Дмитрієв порівняв домовленості щодо Олешок із попередніми зусиллями Меланії Трамп, спрямованими на повернення депортованих українських дітей із Росії.

Аналітики зазначили, що російський посадовець не згадав, що саме вторгнення та окупація РФ спричинили гуманітарну кризу в місті.

Росія прагне домогтися поступок від Трампа

На думку ISW, Москва використовує обмежені гуманітарні домовленості, щоб сформувати сприятливіше ставлення американської адміністрації до Росії.

Кремль також намагається представити Володимира Путіна як політика, готового до переговорів і гуманітарних ініціатив. Аналітики вважають, що така стратегія може бути спрямована на отримання поступок від Сполучених Штатів під час майбутніх переговорів.

В ISW звернули увагу, що російські спроби продемонструвати гуманітарні наміри відбуваються на тлі ударів по цивільному населенню України. Зокрема, під час дії домовленостей щодо Олешок російський удар по Дніпру забрав життя щонайменше 14 людей.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що США готують тристоронні переговори з Україною та Росією на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Спецпосланець Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив про розробку конкретних мирних пропозицій. Вашингтон також обговорює з європейськими партнерами гарантії безпеки та механізми запобігання новій війні.

Також Новини.LIVE писав, що після перемоги демократів на проміжних виборах Конгрес США може посилити підтримку України. Законодавці отримають можливість ухвалювати нові пакети допомоги та протидіяти президентському вето. Крім того, демократи прагнуть заблокувати послаблення санкцій проти російської енергетики.