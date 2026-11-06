Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Россия пытается использовать гуманитарный кризис в оккупированных Олешках Херсонской области для улучшения отношений с администрацией президента США Дональда Трампа. Кремль стремится представить ограниченное гуманитарное сотрудничество как доказательство готовности к переговорам, чтобы в будущем добиться уступок от Вашингтона.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кремль использует договоренности по Олешкам

Аналитики ISW обратили внимание на сообщение Белого дома от 5 ноября о встрече первой леди США Мелании Трамп с украинскими и российскими представителями. Мероприятие было посвящено результатам недавнего ограниченного прекращения огня в оккупированных Олешках, которое позволило провести гуманитарную операцию.

Во встрече приняли участие уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, народный депутат Давид Арахамия, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и российская уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

В ISW подчеркнули, что Лантратова находится под американскими санкциями и причастна к похищению как минимум одного украинского ребенка.

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Дмитриев сравнил договоренности по Олешкам с предыдущими усилиями Мелании Трамп, направленными на возвращение депортированных украинских детей из России.

Аналитики отметили, что российский чиновник не упомянул, что именно вторжение и оккупация РФ вызвали гуманитарный кризис в городе.

Россия стремится добиться уступок от Трампа

По мнению ISW, Москва использует ограниченные гуманитарные договоренности, чтобы сформировать более благоприятное отношение американской администрации к России.

Кремль также пытается представить Владимира Путина как политика, готового к переговорам и гуманитарным инициативам. Аналитики считают, что такая стратегия может быть направлена на получение уступок от Соединенных Штатов во время будущих переговоров.

В ISW обратили внимание, что российские попытки продемонстрировать гуманитарные намерения происходят на фоне ударов по гражданскому населению Украины. В частности, во время действия договоренностей по Олешкам российский удар по Днепру унес жизни как минимум 14 человек.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что США готовят трехсторонние переговоры с Украиной и Россией на 10–11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил о разработке конкретных мирных предложений. Вашингтон также обсуждает с европейскими партнерами гарантии безопасности и механизмы предотвращения новой войны.

Также Новини.LIVE писал, что после победы демократов на промежуточных выборах Конгресс США может усилить поддержку Украины. Законодатели получат возможность принимать новые пакеты помощи и противодействовать президентскому вето. Кроме того, демократы стремятся заблокировать ослабление санкций против российской энергетики.