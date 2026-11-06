Кремль использует кризис в Олешках для оказания влияния на США
Россия пытается использовать гуманитарный кризис в оккупированных Олешках Херсонской области для улучшения отношений с администрацией президента США Дональда Трампа. Кремль стремится представить ограниченное гуманитарное сотрудничество как доказательство готовности к переговорам, чтобы в будущем добиться уступок от Вашингтона.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Кремль использует договоренности по Олешкам
Аналитики ISW обратили внимание на сообщение Белого дома от 5 ноября о встрече первой леди США Мелании Трамп с украинскими и российскими представителями. Мероприятие было посвящено результатам недавнего ограниченного прекращения огня в оккупированных Олешках, которое позволило провести гуманитарную операцию.
Во встрече приняли участие уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, народный депутат Давид Арахамия, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и российская уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.
В ISW подчеркнули, что Лантратова находится под американскими санкциями и причастна к похищению как минимум одного украинского ребенка.
Дмитриев сравнил договоренности по Олешкам с предыдущими усилиями Мелании Трамп, направленными на возвращение депортированных украинских детей из России.
Аналитики отметили, что российский чиновник не упомянул, что именно вторжение и оккупация РФ вызвали гуманитарный кризис в городе.
Россия стремится добиться уступок от Трампа
По мнению ISW, Москва использует ограниченные гуманитарные договоренности, чтобы сформировать более благоприятное отношение американской администрации к России.
Кремль также пытается представить Владимира Путина как политика, готового к переговорам и гуманитарным инициативам. Аналитики считают, что такая стратегия может быть направлена на получение уступок от Соединенных Штатов во время будущих переговоров.
В ISW обратили внимание, что российские попытки продемонстрировать гуманитарные намерения происходят на фоне ударов по гражданскому населению Украины. В частности, во время действия договоренностей по Олешкам российский удар по Днепру унес жизни как минимум 14 человек.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что США готовят трехсторонние переговоры с Украиной и Россией на 10–11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил о разработке конкретных мирных предложений. Вашингтон также обсуждает с европейскими партнерами гарантии безопасности и механизмы предотвращения новой войны.
Также Новини.LIVE писал, что после победы демократов на промежуточных выборах Конгресс США может усилить поддержку Украины. Законодатели получат возможность принимать новые пакеты помощи и противодействовать президентскому вето. Кроме того, демократы стремятся заблокировать ослабление санкций против российской энергетики.