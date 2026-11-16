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Головна Новини дня Він міг би бути набагато жорсткішим: Трамп висловився про Путіна

Він міг би бути набагато жорсткішим: Трамп висловився про Путіна

Ua ru
16 листопада 2026 19:10
Трамп заявив, що Путін міг би бути жорсткішим у війні проти України Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо Володимира Путіна. Американський лідер вкотре наголосив, що той нібито хоче завершити війну.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами біля Білого дому, передає Новини.LIVE.

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Що Трамп сказав про позицію Путіна

Представники медіа запитали Трампа, що має статися, аби Кремль відмовився від продовження агресії. Він заявив, що на його думку, російський диктатор "міг діяти жорсткіше".

"Думаю, він міг би бути жорсткішим. Чесно кажучи, він міг би бути набагато жорсткішим. Думаю, він відступає… Думаю, він хотів би, щоб усе скінчилось", — сказав Трамп.

Водночас Росія продовжує масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись пошкодити об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Для ударів російські війська застосовують ракети й ударні безпілотники, зокрема нарощують використання "шахедів".

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Через обстріли в різних регіонах України виникають перебої з електропостачанням, а енергетики змушені постійно відновлювати пошкоджене обладнання.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Дональд Трамп заявив, що бачить сильне прагнення сторін припинити бойові дії, оскільки вони виснажені тривалою війною. Він також наголосив, що Вашингтон бере участь у дипломатичному процесі, адже хоче, щоб люди більше не гинули.

Як повідомляли Новини.LIVE, Трамп заявив, що має хороші стосунки як із Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським. Американський лідер висловив впевненість у швидкому закінченні бойових дій.

США володимир путін військові дії війна в Україні енергетика
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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