Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон хоче допомогти завершити війну Росії проти України. Він наголосив, що щомісяця внаслідок бойових дій гинуть тисячі людей та анонсував тристоронню зустріч за участю президента Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Fox News, інформує Новини.LIVE.

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Що Трамп сказав про завершення війни в Україні

За словами Трампа, США та Китай хотіли б побачити завершення війни. Американський президент звернув увагу на кількість загиблих унаслідок бойових дій.

"Хотіли б побачити її завершення, думаю, можу сказати це за нас обох (маючи на увазі себе та Сі Цзіньпіна, — ред.). Тисячі, переважно солдатів, гине щомісяця", — сказав Трамп.

Американський лідер також повідомив, що до переговорів пізніше приєднається Володимир Путін. Після цього має відбутися тристороння зустріч за участю президентів США, Китаю та Росії.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп високо оцінив переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Він назвав відносини Вашингтона й Пекіна дружніми та заснованими на повазі, а саму зустріч — великою перемогою для обох країн. Окремо Трамп відзначив урочистий прийом американської делегації в Китаї.

Також Новини.LIVE писали, що під час зустрічі з Володимиром Путіним у Китаї Дональд Трамп назвав російського диктатора своїм другом. Американський президент усміхнувся, підійшов до нього та потиснув руку. Трамп заявив, що вони мають чудові стосунки вже багато років, і висловив сподівання на продуктивну зустріч та хороший результат.