Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет помочь положить конец войне России против Украины. Он подчеркнул, что ежемесячно в результате боевых действий гибнут тысячи людей, и анонсировал трехстороннюю встречу с участием президента Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Fox News, передает Новини.LIVE.

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Что Трамп сказал о завершении войны в Украине

По словам Трампа, США и Китай хотели бы увидеть окончание войны. Американский президент обратил внимание на количество погибших в результате боевых действий.

"Хотели бы видеть ее завершение, думаю, могу сказать это от имени нас обоих (имея в виду себя и Си Цзиньпина, — ред.). Тысячи, преимущественно солдат, гибнут каждый месяц", — сказал Трамп.

Американский лидер также сообщил, что к переговорам позже присоединится Владимир Путин. После этого должна состояться трехсторонняя встреча с участием президентов США, Китая и России.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп высоко оценил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Он назвал отношения Вашингтона и Пекина дружественными и основанными на уважении, а саму встречу — большой победой для обеих стран. Отдельно Трамп отметил торжественный прием американской делегации в Китае.

Также Новини.LIVE писали, что во время встречи с Владимиром Путиным в Китае Дональд Трамп назвал российского диктатора своим другом. Американский президент улыбнулся, подошел к нему и пожал руку. Трамп заявил, что у них уже много лет прекрасные отношения, и выразил надежду на продуктивную встречу и хороший результат.