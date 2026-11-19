Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным в Китае в кулуарах саммита АТЭС. Во время краткой беседы Трамп назвал Путина своим другом и заявил, что у них уже много лет сложились прекрасные отношения.

Об этом сообщает Clash Report, передает Новини.LIVE.

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Что сказал Трамп во время встречи с Путиным

На видео встречи видно, как Трамп с улыбкой подходит к Путину и приветствует его рукопожатием. Во время разговора американский президент шутил и тепло отзывался о российском диктаторе.

Трамп Путину:



Кто это? Это мой друг. Рад тебя видеть. pic.twitter.com/WXoYtBzfLi — Clash Report (@clashreport) 19 ноября 2026

"Кто это? Это мой друг. Рад тебя видеть", — заявил Трамп.

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Он также сказал, что надеется на продуктивную встречу и хороший результат. По словам американского президента, они давно знакомы, а переговоры могут принести "много замечательного" или, по крайней мере, стать началом чего-то хорошего.

О чём будут говорить Трамп и Путин

Встреча состоялась в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. После краткого общения лидеров ожидает дальнейшая беседа.

Также на 19 ноября запланированы трехсторонние переговоры с участием Трампа, Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Ожидается, что среди тем обсуждения будет нераспространение ядерного оружия.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что полноформатные двусторонние переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС не запланированы. В то же время помощник российского лидера Юрий Ушаков допускал возможность короткой беседы после пленарного заседания. Трехсторонняя встреча с участием Си Цзиньпина должна была длиться не более часа.

Также Новини.LIVE писали, что Трамп, Си Цзиньпин и Путин кратко встретились перед ужином на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Трехсторонние переговоры лидеров были запланированы на 19 ноября. Среди тем обсуждения называли сокращение ядерных арсеналов, а позиция администрации США относительно включения войны России против Украины в повестку дня менялась.