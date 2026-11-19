Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним у Китаї на полях саміту АТЕС. Під час короткого спілкування Трамп назвав Путіна своїм другом і заявив, що вони мають чудові стосунки вже багато років.

Про це повідомляє Clash Report, інформує Новини.LIVE.

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Що Трамп сказав під час зустрічі з Путіним

На відео зустрічі видно, як Трамп із усмішкою наближається до Путіна та вітається з ним рукостисканням. Під час розмови американський президент жартував і тепло відгукувався про російського диктатора.

Trump to Putin:



Who is he? It's my friend. Nice to see you. pic.twitter.com/WXoYtBzfLi — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

"Хто це? Це мій друг. Радий тебе бачити", — заявив Трамп.

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Він також сказав, що сподівається на продуктивну зустріч і хороший результат. За словами американського президента, вони давно знають одне одного, а переговори можуть принести "багато чудового" або принаймні стати початком чогось хорошого.

Про що говоритимуть Трамп і Путін

Зустріч відбулася в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. Після короткого спілкування лідерів очікує подальша розмова.

Також на 19 листопада заплановані тристоронні переговори за участю Трампа, Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Очікується, що серед тем обговорення буде нерозповсюдження ядерної зброї.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що повноформатні двосторонні переговори президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на саміті АТЕС не заплановані. Водночас помічник російського лідера Юрій Ушаков допускав можливість короткої розмови після пленарного засідання. Тристороння зустріч за участю Сі Цзіньпіна мала тривати не більше години.

Також Новини.LIVE писали, що Трамп, Сі Цзіньпін і Путін коротко зустрілися перед вечерею на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Тристоронні переговори лідерів були заплановані на 19 листопада. Серед тем обговорення називали скорочення ядерних арсеналів, а позиція адміністрації США щодо включення війни Росії проти України до порядку денного змінювалася.