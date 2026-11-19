Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин на полях саммита АТЭС. Фото: Getty Images

19 ноября в Шэньчжэне состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в котором приняли участие президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин. На полях этого саммита они впервые провели трехстороннюю встречу.

Новини.LIVE рассказывают, что происходило на полях саммита АТЭС, о чем говорили лидеры Китая и США с Путиным и какие самые громкие заявления они сделали.

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Встреча Си Цзиньпина, Трампа и Путина: хронология и основные заявления

За день до начала саммита, 18 ноября, в Шэньчжэнь прилетел лидер США Дональд Трамп; к слову, перед этой поездкой он заявлял, что собирался поднять на трехсторонней встрече вопрос об окончании войны РФ против Украины. Как известно, китайский президент встретил Дональда в аэропорту лично.

Кстати, перед визитом Трампа Си Цзиньпин успел провести встречу с Путиным, на которой они обсудили развитие отношений между Россией и Китаем, торговлю, а вот войну в Украине они вдвоем не обсуждали. В тот же вечер, 18 ноября, Трамп, Путин и Си Цзиньпин ненадолго собрались вместе на кратковременную встречу.

Немалый ажиотаж в сети также вызвало то, что Трамп во время встречи с Путиным радовался моменту и назвал его своим другом. К слову, президент США заявлял, что рассчитывает на продуктивный разговор с российским диктатором, который может стать "началом чего-то хорошего". В частности, Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон хочет помочь завершить войну против Украины, и подчеркнул, что того же самого хочет и Китай.

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Трехсторонние переговоры 19 ноября между Китаем, Россией и США длились 1 час 20 минут. К слову, именно китайский лидер председательствовал на этой встрече. Интересно, что после неё лидеры не делали заявлений прессе, а Трамп поспешно покинул место проведения переговоров, направляясь на американскую военную базу Эндрюс.

Позже в Кремле сообщили, что вопрос о прекращении войны в Украине был одним из главных во время встречи. В частности, по словам помощника Путина, об этом говорили 40 минут.

После трехсторонней встречи Путин, Трамп и Си Цзиньпин приняли совместную декларацию. В документе речь идет о реформировании ООН, ядерной безопасности и энергетическом сотрудничестве, а вот об Украине — ни слова.

Во время открытой части встречи лидеров Китая, США и России прозвучали и громкие заявления. Трамп, выступление которого длилось более четырёх минут, сказал:

США, Россия и Китай как три крупнейшие ядерные державы имеют уникальную возможность сократить количество ядерного оружия и снизить риск его применения;

Иран не должен получить ядерное оружие;

Война России против Украины была главной темой его длительной беседы с Путиным. Трамп также выразил надежду, что обе стороны заинтересованы в прекращении войны ;

его длительной беседы с Путиным. Трамп также выразил надежду, что ; Международный уголовный суд вышел из-под контроля.

Си Цзиньпин в своём выступлении упомянул Украину и Иран:

Китай, США и Россия должны подавать пример ответственного взаимодействия на фоне глобальных изменений;

Сотрудничество между великими державами — это безальтернативный путь;

Международное сообщество ожидает, что великие державы будут прилагать больше усилий для содействия примирению;

Необходимо урегулировать войны в Украине и Иране.

Путин говорил меньше всех и делал акцент на "энергетической безопасности":

Глобальные и региональные экономические связи;

Продовольственная и энергетическая безопасность;

Урегулирование региональных конфликтов, в частности войны в Украине.

Он сообщил, что у США, Китая и России есть общие интересы в урегулировании таких конфликтов. По словам Путина, вопрос о войне в Украине также обсуждался во время его отдельной встречи с Трампом.

Путин также сделал и другие громкие заявления, например, пообещал "болезненный ответ" на удар Украины по Крымскому мосту. В частности, российский диктатор рассказал, что он якобы на Совбезе РФ рассматривал возможность прекращения огня против Украины в "отдельных сферах", но после поражения моста, соединяющего аннексированный Крым с Россией, передумал.

"Ответы РФ на атаки по Крымскому мосту будут гораздо более болезненными", — сказал он и добавил, что морская переправа якобы уже давно не используется в военных целях.

Также он подчеркнул, что Москва якобы готова к диалогу с Киевом, согласился с тем, что безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность, и подчеркнул — РФ не готовится к войне с Европой в 2030 году.

Ранее Новини.LIVE писал, что Владимир Путин положительно оценил трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином и выразил надежду на то, что переговоры в таком формате будут продолжаться и в будущем.

К слову, бывший советник Трампа Джон Болтон во время The Atlantic Summit в Вашингтоне, где присутствовала журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук, рассказывал, что Китай помогает России в войне против Украины только потому, что хочет контролировать РФ. Также он выразил опасения, что сближение России и Китая может стать угрозой для США.

Кроме того, Болтон также объяснял, что президент США Дональд Трамп восхищается властью Владимира Путина и Си Цзиньпиня.