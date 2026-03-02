Зеленский общался с журналистами 2 марта — главные заявления

События в Иране и атаки РФ — главные заявления Зеленского журналистам
Следующие трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России состоятся уже через несколько дней, однако точное место пока неизвестно. В то же время Россия готовит новые удары по Украине.
Главное по итогам общения президента Владимира Зеленского с журналистами — читайте в материале Новини.LIVE.
Главные заявления Зеленского
• Следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией состоится на 5-6 марта. Предварительно, он запланирован в Абу-Даби, но Украина готова к встречам и в других местах.
• Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на поставки ракет для Patriot Украине. В то же время длительные боевые действия могут привести к задержкам поставок оружия партнерами.
• Киев не рассматривает сценарий обмена приграничных территорий на Донбасс. Эти земли нельзя ставить в один ряд, а удерживать приграничные территории противнику будет очень сложно.
• Россия готовит новую волну атак на Украину. Враг планирует бить по инфраструктуре, логистике и по водоснабжению.
• Россия угрожает выйти из переговоров из-за Донбасса. Зеленский подчеркнул, что Киев не изменит свою позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины.
• Украина готова делиться с союзниками опытом по сбиванию иранских дронов.
• Есть обращения по эвакуации граждан Украины из стран Ближнего Востока. Украинская сторона прорабатывает их.
• Украина обсуждает с ЕС конфискацию судов теневого флота РФ.
• К 2027 году Украина технически будет готова к вступлению в Евросоюз.
Отметим, ранее Зеленский назвал, сколько дронов и ракет выпустила Россия этой зимой. По его словам, Украину атаковали почти 19 тысяч БпЛА.
По словам президента, эта зима была самой тяжелой за все годы войны. Однако Украина выстояла и сохранила свою энергосистему.
Читайте Новини.LIVE!