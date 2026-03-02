Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня События в Иране и атаки РФ — главные заявления Зеленского журналистам

События в Иране и атаки РФ — главные заявления Зеленского журналистам

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 15:43
Зеленский общался с журналистами 2 марта — главные заявления
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Следующие трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России состоятся уже через несколько дней, однако точное место пока неизвестно. В то же время Россия готовит новые удары по Украине

Главное по итогам общения президента Владимира Зеленского с журналистами — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Главные заявления Зеленского

• Следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией состоится на 5-6 марта. Предварительно, он запланирован в Абу-Даби, но Украина готова к встречам и в других местах.

• Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на поставки ракет для Patriot Украине. В то же время длительные боевые действия могут привести к задержкам поставок оружия партнерами.

• Киев не рассматривает сценарий обмена приграничных территорий на Донбасс. Эти земли нельзя ставить в один ряд, а удерживать приграничные территории противнику будет очень сложно.

Россия готовит новую волну атак на Украину. Враг планирует бить по инфраструктуре, логистике и по водоснабжению.

Россия угрожает выйти из переговоров из-за Донбасса. Зеленский подчеркнул, что Киев не изменит свою позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины.

• Украина готова делиться с союзниками опытом по сбиванию иранских дронов.

• Есть обращения по эвакуации граждан Украины из стран Ближнего Востока. Украинская сторона прорабатывает их.

• Украина обсуждает с ЕС конфискацию судов теневого флота РФ.

• К 2027 году Украина технически будет готова к вступлению в Евросоюз.

Отметим, ранее Зеленский назвал, сколько дронов и ракет выпустила Россия этой зимой. По его словам, Украину атаковали почти 19 тысяч БпЛА.

По словам президента, эта зима была самой тяжелой за все годы войны. Однако Украина выстояла и сохранила свою энергосистему.

Владимир Зеленский Иран обстрелы война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации