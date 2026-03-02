Зеленский общался с журналистами 2 марта — главные заявления

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Следующие трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России состоятся уже через несколько дней, однако точное место пока неизвестно. В то же время Россия готовит новые удары по Украине.

Главное по итогам общения президента Владимира Зеленского с журналистами — читайте в материале Новини.LIVE.

Главные заявления Зеленского

• Следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией состоится на 5-6 марта. Предварительно, он запланирован в Абу-Даби, но Украина готова к встречам и в других местах.

• Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на поставки ракет для Patriot Украине. В то же время длительные боевые действия могут привести к задержкам поставок оружия партнерами.

• Киев не рассматривает сценарий обмена приграничных территорий на Донбасс. Эти земли нельзя ставить в один ряд, а удерживать приграничные территории противнику будет очень сложно.

• Россия готовит новую волну атак на Украину. Враг планирует бить по инфраструктуре, логистике и по водоснабжению.

• Россия угрожает выйти из переговоров из-за Донбасса. Зеленский подчеркнул, что Киев не изменит свою позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины.

• Украина готова делиться с союзниками опытом по сбиванию иранских дронов.

• Есть обращения по эвакуации граждан Украины из стран Ближнего Востока. Украинская сторона прорабатывает их.

• Украина обсуждает с ЕС конфискацию судов теневого флота РФ.

• К 2027 году Украина технически будет готова к вступлению в Евросоюз.

Отметим, ранее Зеленский назвал, сколько дронов и ракет выпустила Россия этой зимой. По его словам, Украину атаковали почти 19 тысяч БпЛА.

По словам президента, эта зима была самой тяжелой за все годы войны. Однако Украина выстояла и сохранила свою энергосистему.