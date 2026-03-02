Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Конфискация судов теневого флота РФ — Украина и ЕС ведут переговоры

Конфискация судов теневого флота РФ — Украина и ЕС ведут переговоры

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 13:37
Украина обсуждает с ЕС конфискацию судов теневого флота РФ
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Украина и Европейский Союз обсуждают конфискацию судов российского теневого флота. Для этого необходимо изменить соответствующее европейское законодательство. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

Реклама
Читайте также:

Будет ли ЕС конфисковывать суда теневого флота РФ

Зеленский рассказал, что Украина обсуждала с ЕС изменение законодательства для конфискации нефти из российского теневого флота. По его словам, сейчас дискуссии продолжаются с представителями Еврокомиссии и лидерами Европейского Союза.

"Я считаю, что это правильный результат, потому что задержка — это одна история, а потом их отпускать — другая. В принципе, влияния на теневой флот, на уменьшение нефти, или денег с этой нефти, которые идут потом на войну против нас, не будет без изменения законодательства", — подчеркнул президент.

Задержание судов теневого флота РФ

28 февраля Бельгия задержала нефтяной танкер теневого флота России при поддержке французского оборонного ведомства. Судно сопровождали в порт Зебрюгге, где его и конфискуют.

Владимир Зеленский приветствовал "решительные действия Бельгии против плавучей казны Москвы". По его словам, это судно уже давно находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

Владимир Зеленский нефть конфискация ЕС российские суда Теневой флот РФ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации