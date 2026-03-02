Украина обсуждает с ЕС конфискацию судов теневого флота РФ

Конфискация судов теневого флота РФ — Украина и ЕС ведут переговоры
Украина и Европейский Союз обсуждают конфискацию судов российского теневого флота. Для этого необходимо изменить соответствующее европейское законодательство.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.
Будет ли ЕС конфисковывать суда теневого флота РФ
Зеленский рассказал, что Украина обсуждала с ЕС изменение законодательства для конфискации нефти из российского теневого флота. По его словам, сейчас дискуссии продолжаются с представителями Еврокомиссии и лидерами Европейского Союза.
"Я считаю, что это правильный результат, потому что задержка — это одна история, а потом их отпускать — другая. В принципе, влияния на теневой флот, на уменьшение нефти, или денег с этой нефти, которые идут потом на войну против нас, не будет без изменения законодательства", — подчеркнул президент.
Задержание судов теневого флота РФ
28 февраля Бельгия задержала нефтяной танкер теневого флота России при поддержке французского оборонного ведомства. Судно сопровождали в порт Зебрюгге, где его и конфискуют.
Владимир Зеленский приветствовал "решительные действия Бельгии против плавучей казны Москвы". По его словам, это судно уже давно находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.
