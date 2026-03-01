Зеленский призвал конфисковать танкеры теневого флота — детали

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание танкера теневого флота РФ Бельгией. Он приветствовал решительные действия страны и призвал конфисковать все танкеры России.

Реакция Зеленского на задержание танкера РФ Бельгией

Президент также поблагодарил Францию за поддержку операции и отметил необходимость модернизировать европейское законодательство, чтобы такие суда не только останавливали, но и конфисковывали, а изъятую нефть использовали для усиления безопасности Европы.

