Задержание танкера теневого флота РФ — реакция Зеленского

Дата публикации 1 марта 2026 14:08
Зеленский призвал конфисковать танкеры теневого флота — детали
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание танкера теневого флота РФ Бельгией. Он приветствовал решительные действия страны и призвал конфисковать все танкеры России. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский написал в Х.

Реакция Зеленского на задержание танкера РФ Бельгией

Президент также поблагодарил Францию за поддержку операции и отметил необходимость модернизировать европейское законодательство, чтобы такие суда не только останавливали, но и конфисковывали, а изъятую нефть использовали для усиления безопасности Европы.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Бельгия нефть Россия танкер Теневой флот РФ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
