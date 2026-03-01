Відео
Зеленський закликав конфіскувати танкери тіньового флоту РФ

Зеленський закликав конфіскувати танкери тіньового флоту РФ

Дата публікації: 1 березня 2026 14:08
Затримання танкеру тіньового флоту РФ — Зеленський зробив заяву
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський закликав конфіскувати танкери "тіньового флоту" РФ. Він привітав "рішучі дії Бельгії проти плавучої скарбниці Москви". 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський написав в Х.

Читайте також:

Реакція Зеленського на затримання танкеру РФ Бельгією

Президент також подякував Франції за підтримку операції та наголосив на необхідності модернізувати європейське законодавство, щоб такі судна не лише зупиняли, а й конфісковували, а вилучену нафту використовували для посилення безпеки Європи.

Новина доповнюється...

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
