Затримання танкеру тіньового флоту РФ — Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський закликав конфіскувати танкери "тіньового флоту" РФ. Він привітав "рішучі дії Бельгії проти плавучої скарбниці Москви".

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський написав в Х.

Реакція Зеленського на затримання танкеру РФ Бельгією

Президент також подякував Франції за підтримку операції та наголосив на необхідності модернізувати європейське законодавство, щоб такі судна не лише зупиняли, а й конфісковували, а вилучену нафту використовували для посилення безпеки Європи.

