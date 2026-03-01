Затримання танкеру тіньового флоту РФ — Зеленський зробив заяву

Зеленський закликав конфіскувати танкери тіньового флоту РФ
Дата публікації: 1 березня 2026 14:08
Президент України Володимир Зеленський закликав конфіскувати танкери "тіньового флоту" РФ. Він привітав "рішучі дії Бельгії проти плавучої скарбниці Москви".
Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський написав в Х.
Президент також подякував Франції за підтримку операції та наголосив на необхідності модернізувати європейське законодавство, щоб такі судна не лише зупиняли, а й конфісковували, а вилучену нафту використовували для посилення безпеки Європи.
