Україна
Зеленський поспілкувався з журналістами — головні заяви президента

Зеленський поспілкувався з журналістами — головні заяви президента

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 15:43
РФ готує нові удари по Україні — заява Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Російські війська готують нову хвилю ударів по інфраструктурі та логістиці України. А наступні переговори з Росією заплановані вже за кілька днів.

Головне за підсумками спілкування президента Володимира Зеленського з журналістами — читайте в матеріалі Новини.LIVE

Читайте також:

Головні заяви Зеленського

• Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією відбудеться на 5-6 березня. Попередньо, він запланований в Абу-Дабі, але Україна готова до зустрічей й в інших місцях.

• Ситуація на Близькому Сході не вплинула на постачання ракет для Patriot Україні. Водночас тривалі бойові дії можуть призвести до затримок постачання зброї партнерами.  

• Київ не розглядає сценарій обміну прикордонних територій на Донбас. Ці землі не можна ставити в один ряд, а утримувати прикордонні території противнику буде дуже складно.

• Росія готує нову хвилю атак на Україну. Ворог планує бити по інфраструктурі, логістиці та по водопостачанню.

• Росія погрожує вийти з переговорів через Донбас. Зеленський наголосив, що Київ не змінить свою позицію стосовно питання територіальної цілісності і суверенітету України.

• Україна готова ділитися із союзниками досвідом зі збиття іранських дронів. 

• Є звернення щодо евакуації громадян України з країн Близького Сходу. Українська сторона опрацьовує їх.

• Україна обговорює з ЄС конфіскацію суден тіньового флоту РФ.

• До 2027 року Україна технічно буде готова до вступу в Євросоюз.

Зазначимо, раніше Зеленський назвав, скільки дронів і ракет випустила Росія цієї зими. За його словами, Україну атакували майже 19 тисяч БпЛА. 

За словами президента, ця зима була найважчою за всі роки війни. Однак Україна вистояла і зберегла свою енергосистему. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
