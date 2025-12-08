Видео
Главная Новости дня Президент впервые отвечал на вопросы в чате — видео

Президент впервые отвечал на вопросы в чате — видео

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 23:12
Зеленский ответил журналистам на вопросы 8 декабря - о чем он говорил - о чем он говорил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В понедельник, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ответил международным и украинским журналистам голосовыми сообщениями в чате. Он рассмотрел вопросы относительно войны в Украине, мирного плана США и гарантий безопасности от партнеров.

Что именно украинский лидер рассказал медиа — читайте в материале Новини.LIVE.

Зеленский ответил журналистам на вопросы

Глава государства назвал кандидатов на должность нового руководителя Офиса президента вместо Андрея Ермака. В списке есть пять человек.

Сейчас он рассматривает пять человек на должность нового руководителя Офиса президента:

  • министра обороны Дениса Шмыгаля,
  • министра цифровой трансформации Михаила Федорова,
  • руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова,
  • заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису,
  • первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу.

Кроме того, Владимир Зеленский сделал заявления и относительно мирного плана США. Он сообщил, что он ранее состоял из 28 пунктов. Однако во время нынешней презентации секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Украины Рустем Умеров представил лишь 20 пунктов документа.

При этом украинский лидер подчеркнул, что вопрос передачи каких-либо украинских территорий не рассматривается. В этом пункте мирного плана США пока что не был достигнут компромисс.

Также он заявил, что Украина может получить сильнейшие гарантии безопасности от США. Сейчас уже готов пакет поддержки от европейских союзников — Коалиции желающих.

Отдельным пунктом мирного плана он обсудил возвращение украинских детей, которых похитила РФ. Он отметил, что с декабря в Сенате США проходили слушания по похищению украинских детей, и сенатор подчеркнул, что любые договоренности с Россией без гарантий возвращения детей недопустимы.

Владимир Зеленский подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп точно хочет закончить войну в Украине, однако имеет собственное видение. По его словам, для Украины также важно, чтобы не было рисков повторения полномасштабного нападения России. Президент пояснил, что Украина хочет, чтобы США были привлечены к переговорному процессу и продолжали поставлять нам оружие по программе PURL.

Относительно планов и ожиданий финансовой поддержки Украины, Зеленский отметил, что не может отвечать за решение европейских лидеров, поскольку это решение принимают они самостоятельно.

Кроме того, Зеленский объяснил, почему Польшу не пригласили на переговоры в Лондон 8 декабря. Он отметил, что отметил, что во время встреч "коалиции желающих", Польша всегда офлайн или онлайн.

Также Президент прокомментировал и позицию Китая. По его мнению, КНР могла бы сделать все для окончания войны, однако не хочет этого. Пекин имеет сильное влияние на Москву, в частности, лично на российского диктатора Владимира Путина.

Украинский лидер раскрыл подробности инцидента, который произошел во время его недавнего официального визита в Ирландию. Тогда четыре неизвестных БПЛА военного типа полетели в направлении полетной траектории президентского самолета в аэропорту Дублина.

Напомним, до этого Дональд Трамп-младший выступил с заявлением относительно мира в Украине.

А также еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявлял, что ЕС необходимо разрабатывать и продвигать отдельный мирный план по окончанию войны в Украине.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
