Вопрос возвращения похищенных РФ детей - Зеленский прокомментировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос возвращения украинских детей, который похитила РФ. Он отметил, что с декабря в Сенате США проходили слушания по похищению украинских детей, и сенатор подчеркнул, что любые договоренности с Россией без гарантий возвращения детей недопустимы.

Об этом украинский лидер заявил в ответ международным и украинским журналистам голосовыми сообщениями в чате в понедельник, 8 декабря.

Реклама

Читайте также:

Вопрос возвращения похищенных РФ детей

"Сенатор и конгрессмены работают. Я, наверное, еще не имею с ними прямого контакта. Зато у меня есть личные встречи и телефонные звонки по этой теме. Они поддерживают этот вопрос. Кстати, первая леди США Мелания также поддерживают эту проблему", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что вопрос болезненный и чувствительный как для украинцев, так и для американцев.

"Для нас это наши дети. Наверное, для нас это еще ближе, безусловно. Но для американцев также это важно", — добавил он.

По словам Зеленского, в 20-пунктовом мирном плане вопрос возвращения детей и обмена всех украинских пленных учтен.

Он также сообщил, что конгрессмены и сенаторы США уже работают над соответствующим законопроектом по украинским детям, и Украина будет их поддерживать.

Ранее в США представили проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией.

Также мы информировали, что в Украине внедрили Реестр сведений о депортированных или принудительно перемещенных украинских детях.