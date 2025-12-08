Питання повернення викрадених РФ дітей - Зеленський прокоментував

Зеленський зробив заяву щодо питання викрадених дітей у плані США
Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання повернення українських дітей, який викрала РФ. Він зазначив, що з грудня у Сенаті США проходили слухання щодо викрадення українських дітей, і сенатор підкреслив, що будь-які домовленості з Росією без гарантій повернення дітей неприпустимі.
Про це український лідер заявив у відповідь міжнародним і українським журналістам голосовими повідомленнями у чаті у понеділок, 8 грудня.
Питання повернення викрадених РФ дітей
"Сенатор і конгресмени працюють. Я, напевно, ще не маю з ними прямого контакту. Натомість у мене є особисті зустрічі та телефонні дзвінки щодо цієї теми. Вони підтримують це питання. До речі, перша леді США Меланія також підтримують цю проблему", — зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що питання болюче і чутливе як для українців, так і для американців.
"Для нас це наші діти. Напевно, для нас це ще ближче, безумовно. Але для американців також це важливо", — додав він.
За словами Зеленського, у 20-пунктовому мирному плані питання повернення дітей та обміну всіх українських полонених враховане.
Він також повідомив, що конгресмени та сенатори США вже працюють над відповідним законопроектом щодо українських дітей, і Україна буде їх підтримувати.
Раніше у США представили проєкт резолюції, що засуджує викрадення українських дітей Росією.
Також ми інформували, що в Україні впровадили Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей.
