Питання повернення викрадених РФ дітей - Зеленський прокоментував

Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання повернення українських дітей, який викрала РФ. Він зазначив, що з грудня у Сенаті США проходили слухання щодо викрадення українських дітей, і сенатор підкреслив, що будь-які домовленості з Росією без гарантій повернення дітей неприпустимі.

Про це український лідер заявив у відповідь міжнародним і українським журналістам голосовими повідомленнями у чаті у понеділок, 8 грудня.

Питання повернення викрадених РФ дітей

"Сенатор і конгресмени працюють. Я, напевно, ще не маю з ними прямого контакту. Натомість у мене є особисті зустрічі та телефонні дзвінки щодо цієї теми. Вони підтримують це питання. До речі, перша леді США Меланія також підтримують цю проблему", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що питання болюче і чутливе як для українців, так і для американців.

"Для нас це наші діти. Напевно, для нас це ще ближче, безумовно. Але для американців також це важливо", — додав він.

За словами Зеленського, у 20-пунктовому мирному плані питання повернення дітей та обміну всіх українських полонених враховане.

Він також повідомив, що конгресмени та сенатори США вже працюють над відповідним законопроектом щодо українських дітей, і Україна буде їх підтримувати.

Раніше у США представили проєкт резолюції, що засуджує викрадення українських дітей Росією.

Також ми інформували, що в Україні впровадили Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей.