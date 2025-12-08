Зеленський відповів журналістам на питання 8 грудня - про що він говорив

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У понеділок, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський відповів міжнародним і українським журналістам голосовими повідомленнями у чаті. Він розглянув питання стосовно війни в Україні, мирного плану США та гарантій безпеки від партнерів.

Що саме український лідер розповів медіа — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Зеленський відповів журналістам на питання

Голова держави назвав кандидатів на посаду нового керівника Офісу президента замість Андрія Єрмака. У списку є п'ятеро осіб.

Наразі він розглядає п'ятьох осіб на посаду нового керівника Офісу президента:

міністра оборони Дениса Шмигаля,

міністра цифрової трансформації Михайла Федорова,

керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова,

заступника керівника Офісу президента Павла Палісу,

першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю.

Крім того, Володимир Зеленський зробив заяви і щодо мирного плану США. Він повідомив, що він раніше складався з 28 пунктів. Однак під час нинішньої презентації секретар Ради національної безпеки і оборони України України Рустем Умєров представив лише 20 пунктів документа.

При цьому український лідер підкреслив, що питання передачі будь-яких українських територій не розглядається. У цьому пункті мирного плану США поки що не було досягнуто компромісу.

Також він заявив, що Україна може отримати найсильніші гарантії безпеки від США. Наразі вже готовий пакет підтримки від європейських союзників — Коаліції охочих.

Окремим пунктом мирного плану він обговорив повернення українських дітей, яких викрала РФ. Він зазначив, що з грудня у Сенаті США проходили слухання щодо викрадення українських дітей, і сенатор підкреслив, що будь-які домовленості з Росією без гарантій повернення дітей неприпустимі.

Володимир Зеленський підкреслив, що американський лідер Дональд Трамп точно хоче закінчити війну в Україні, проте має власне бачення. За його словами, для України також важливо, щоб не було ризиків повторення повномасштабного нападу Росії. Президент пояснив, що Україна хоче, аби США були залучені до переговорного процесу та продовжували постачати нам зброю за програмою PURL.

Щодо планів та очікувань фінансової підтримки України, Зеленський зазначив, що не може відповідати за рішення європейських лідерів, оскільки це рішення приймають вони самостійно.

Крім того, Зеленський пояснив, чому Польщу не запросили на переговори у Лондон 8 грудня. Він зазначив, що зазначив, що під час зустрічей "коаліції охочих", Польща є завжди офлайн чи онлайн.

Також Президент прокоментував і позицію Китаю. На його думку, КНР могла би зробити все для закінчення війни, однак не хоче цього. Пекін має сильний вплив на Москву, зокрема, особисто на російського диктатора Володимира Путіна.

Український лідер розкрив подробиці інциденту, який стався під час його нещодавнього офіційного візиту до Ірландії. Тоді чотири невідомі БпЛА військового типу полетіли в напрямку польотної траєкторії президентського літака в аеропорту Дубліна.

Нагадаємо, до цього Дональд Трамп-молодший виступив із заявою щодо миру в Україні.

А також єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс заявляв, що ЄС необхідно розробляти та просувати окремий мирний план щодо закінчення війни в Україні.