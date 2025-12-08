Фінансова допомога Україні - Зеленський про плани

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої плани та очікування щодо фінансової підтримки України. Він зазначив, що наразі перебуває в літаку і прямує до Брюсселя, де в нього заплановані зустрічі з президентами Урсулою фон дер Ляєн і Антоніу Кошту, а також окрема зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це Зеленський розповів міжнародним і українським журналістам голосовими повідомленнями у чаті у понеділок, 8 грудня.

Фінансова допомога Україні

Зеленський уточнив, що не може відповідати за рішення європейських лідерів, оскільки це рішення приймають вони самостійно.

Президент наголосив, що всі розуміють і поділяють позицію України щодо необхідності використання заморожених активів Росії.

"Ми розраховуємо на ці гроші. Я не знаю, чи це буде репараційний кредит, або це буде альтернатива — залежить від єдності Європи і від деяких переконань, деяких скептиків, які ще залишаться", — сказав Зеленський.

Він також висловив упевненість, що питання фінансової підтримки буде вирішено: "Мені обіцяли лідери, вони розуміють, що Україна без цих грошей не зможе, а вже джерело цих грошей — це питання".

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив, що у мирному плані Сполучених Штатів, який раніше складався з 28 пунктів, відбулися важливі зміни.

Крім того, український лідер заявив, що переконаний — його американський колега Дональд Трамп хоче закінчити війну в Україні, проте має власне бачення.