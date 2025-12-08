Финансовая помощь Украине - Зеленский о планах - Зеленский о планах

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах и ожиданиях относительно финансовой поддержки Украины. Он отметил, что сейчас находится в самолете и направляется в Брюссель, где у него запланированы встречи с президентами Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Кошту, а также отдельная встреча с генсеком НАТО Марком Рютте.

Об этом Зеленский рассказал международным и украинским журналистам голосовыми сообщениями в чате в понедельник, 8 декабря.

Финансовая помощь Украине

Зеленский уточнил, что не может отвечать за решения европейских лидеров, поскольку это решение принимают они самостоятельно.

Президент подчеркнул, что все понимают и разделяют позицию Украины относительно необходимости использования замороженных активов России.

"Мы рассчитываем на эти деньги. Я не знаю, будет ли это репарационный кредит, или это будет альтернатива — зависит от единства Европы и от некоторых убеждений, некоторых скептиков, которые еще останутся", — сказал Зеленский.

Он также выразил уверенность, что вопрос финансовой поддержки будет решен: "Мне обещали лидеры, они понимают, что Украина без этих денег не сможет, а уже источник этих денег — это вопрос".

