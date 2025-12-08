Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский раскрыл прогнозы по финансовой помощи для Украины

Зеленский раскрыл прогнозы по финансовой помощи для Украины

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 21:22
Финансовая помощь Украине - Зеленский о планах - Зеленский о планах
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах и ожиданиях относительно финансовой поддержки Украины. Он отметил, что сейчас находится в самолете и направляется в Брюссель, где у него запланированы встречи с президентами Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Кошту, а также отдельная встреча с генсеком НАТО Марком Рютте.

Об этом Зеленский рассказал международным и украинским журналистам голосовыми сообщениями в чате в понедельник, 8 декабря.

Реклама
Читайте также:

Финансовая помощь Украине

Зеленский уточнил, что не может отвечать за решения европейских лидеров, поскольку это решение принимают они самостоятельно.

Президент подчеркнул, что все понимают и разделяют позицию Украины относительно необходимости использования замороженных активов России.

"Мы рассчитываем на эти деньги. Я не знаю, будет ли это репарационный кредит, или это будет альтернатива — зависит от единства Европы и от некоторых убеждений, некоторых скептиков, которые еще останутся", — сказал Зеленский.

Он также выразил уверенность, что вопрос финансовой поддержки будет решен: "Мне обещали лидеры, они понимают, что Украина без этих денег не сможет, а уже источник этих денег — это вопрос".

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что в мирном плане Соединенных Штатов, который ранее состоял из 28 пунктов, произошли важные изменения.

Кроме того, украинский лидер заявил, что убежден — его американский коллега Дональд Трамп хочет закончить войну в Украине, однако имеет собственное видение.

Владимир Зеленский НАТО финансовая помощь Европа война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации