Переговори у Лондоні — чому не запросили Польщу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня прибув до Лондона і зустрівся там з європейськими лідерами. Представника Польщі у Британії не було, але була онлайн-зустріч.

Про це Володимир Зеленський заявив, спілкуючись з журналістами 8 грудня голосовими повідомленнями у чаті, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чому Польщі не було у Лондоні

Зеленський розповів, що у другій половині сьогоднішньої зустрічі у лідерів були онлайн-переговори, де був присутній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Також президент зазначив, що під час зустрічей "коаліції охочих", Польща є завжди офлайн чи онлайн.

"Що стосується президента Кароля Навроцького, я із задоволенням з ним зустрінусь і сказав це телефоном. Я його запросив і сказав, щоб обирав дату. Ми поважаємо Польщу, ми вдячні Польщі за те, що вони прихистили наших людей, допомагають їм і підтримують. Ми завжди відкриті, я із задоволенням буду зустрічатися з польським президентом", — підкреслив глава держави.

Також він сказав, що у медіа чув, що Навроцький запросив його до Варшави. Однак для офіційного візиту потрібна чітка дата та пряме запрошення.

Нагадаємо, представники польського уряду заявили, що занепокоєні відсутністю запрошення на саміт у Лондоні. Участь у зустрічі взяли лідери Великої Британії, Німеччини, Франції та України.

Також ми писали, що Зеленський підбив підсумки переговорів у Лондоні. Лідери обговорили питання подальшої оборонної підтримки України.