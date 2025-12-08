Видео
Зеленский объяснил, почему Польшу не пригласили в Лондон

Зеленский объяснил, почему Польшу не пригласили в Лондон

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 22:29
Переговоры в Лондоне — почему не пригласили Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря прибыл в Лондон и встретился там с европейскими лидерами. Представителя Польши в Британии не было, но была онлайн-встреча.

Об этом Владимир Зеленский заявил, общаясь с журналистами 8 декабря голосовыми сообщениями в чате, передает корреспондент Новини.LIVE.

Почему Польши не было в Лондоне

Зеленский рассказал, что во второй половине сегодняшней встречи у лидеров были онлайн-переговоры, где присутствовал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Также президент отметил, что во время встреч "коалиции желающих", Польша всегда офлайн или онлайн.

"Что касается президента Кароля Навроцкого, я с удовольствием с ним встречусь и сказал это по телефону. Я его пригласил и сказал, чтобы выбирал дату. Мы уважаем Польшу, мы благодарны Польше за то, что они приютили наших людей, помогают им и поддерживают. Мы всегда открыты, я с удовольствием буду встречаться с польским президентом", — подчеркнул глава государства.

Также он сказал, что в медиа слышал, что Навроцкий пригласил его в Варшаву. Однако для официального визита нужна четкая дата и прямое приглашение.

Напомним, представители польского правительства заявили, что обеспокоены отсутствием приглашения на саммит в Лондоне. Участие во встрече приняли лидеры Великобритании, Германии, Франции и Украины.

Также мы писали, что Зеленский подвел итоги переговоров в Лондоне. Лидеры обсудили вопросы дальнейшей оборонной поддержки Украины.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
