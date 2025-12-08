Зеленський прокоментував інцидент з невідомими дронами, які супроводжували його літак під час візиту в Ірландію

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент, який стався під час його нещодавнього офіційного візиту до Ірландії. Тоді чотири невідомі БпЛА військового типу полетіли в напрямку польотної траєкторії президентського літака в аеропорту Дубліна.

Свій коментар він озвучив, спілкуючись з журналістами 8 грудня голосовими повідомленнями у чаті, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Інцидент з дронами в Ірландії

За словами голови держави, дрони у Дубліні справді були зафіксовані.

"Ірландія дійсно підтвердила це. Буде слідство. Були дрони", — констатував він.

На зауваження, що президенту треба бути більш уважним до безпеки, він зазначив, що охорона пильнує. І додав, що вже всі звикли жити у атмосфері небезпеки.

"Максимально, як ми можемо, ми обережні. Напевно, наш безпековий сектор має про це думати і цим займатися. Ми вже звикли жити в такому форматі, в таких обставинах", — резюмував він.

Нагадаємо, в Офісі президента прокоментували нещодавній інцидент з дронами, який стався під час візиту Володимира Зеленського до Ірландії.

Як відомо, 2 грудня Володимир Зеленський та перша леді відвідали Дублін з офіційним візитом. Там вони зустрілися із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі.